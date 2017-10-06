وجه الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان انتقادات لاذعة للمملكة العربية السعودية، متسائلا: “كيف لها أن تكون زعيمة العالم الإسلامي وهي تعادي السنة والشيعة في آن واحد!؟”.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “السعودية الإمارات البحرين تعادي ايران “شيعة” وتعادي أمبراطورية الاخوان “سنة” فهل وقعت في فخ التحالفات الاستراتيجية عبر حصارها لقطر؟ #الخليج”.

السعودية الإمارات البحرين تعادي ايران “شيعة” وتعادي أمبراطورية الاخوان “سنة” فهل وقعت في فخ التحالفات الاستراتيجية عبر حصارها لقطر؟ #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

وتساءل في تغريدة أخرى: “كيف لدولة تعادي ايران “شيعة” وتعادي الاخوان “سنه” ان تكون زعيمة العالم الاسلامي وهي بلا ظهير إسلامي كان سنة او وشيعة؟ #الخليج #مصر”.

كيف لدولة تعادي ايران “شيعة” وتعادي الاخوان “سنه” ان تكون زعيمة العالم الاسلامي وهي بلا ظهير إسلامي كان سنة او وشيعة؟ #الخليج #مصر — جمال ريان (@jamalrayyan) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

وفي سياق مختلف، ألجم “ريان” الكاتب الإماراتي المثير للجدل والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، حمد المزروعي، بعد نشره صورتين خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكلا من محمد بن زايد والملك سلمان بن عبد العزيز معلقا عليها بالقول: “صدق من قال ان الناس مقامات”، ليرد “ريان” بالقول: “المقامات ليست بمعايير أهل الدنيا ، او بمعايير ساقط، يحكم على الناس بالمظاهر الكذابة، مقام الناس عند الله الذى لا يعلم حقيقتهم غيره #الخليج”.

المقامات ليست بمعايير أهل الدنيا ، او بمعايير ساقط، يحكم على الناس بالمظاهر الكذابة، مقام الناس عند الله الذى لا يعلم حقيقتهم غيره #الخليج https://t.co/GCmdbVqErB — جمال ريان (@jamalrayyan) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية ومن في ركبها -دول الحصار- تعتمد سياسة عدائية ضد إيران “الشيعية” بعد اتهامها بمحاولة السيطرة والتدخل في الشؤون الداخلية لها، في حين أنها تصنف جماعة الإخوان الملسمين، والتي تعتبر أكبر جماعة “سنية” منظمة في العالم، كجماعة إرهابية.