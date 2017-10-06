تسببت صور الفنانة هيفاء وهبي التي تداولها ناشطون على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً خلال إحيائها حفلاً فنياً، في صدمة متابعيها، حيث أظهرت تجاعيد وجهها وترهلات ظهرها!.

وبينما ادّعى محبو هيفاء وهبي أن تلك الصورة قد جرى تعديلها بواسطة برنامج “فوتوشوب”، من قبل المُغرّضين، ردت الفنانة بفيديو استعرضت فيه جسدها وبخاصة منطقة الظهر، مرفقةً إياه بمقطع من اغنيتها “كلام الناس ده ميشغلنيش وهو الكلام هيفدنا بإيه”، مع هاشتاغ “آه يا هبيلة”.

😂😉😜💣 وكلام ال … #🕷🕷🕷🕷 ع #🍑زي 😁 #اه_يا_هبيلة 👏 A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Oct 3, 2017 at 11:28am PDT

جديرٌ بالذكر ان الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تبلغ من العمر (41 عاماً).