تسببت صور الفنانة التي تداولها ناشطون على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً خلال إحيائها حفلاً فنياً، في صدمة متابعيها، حيث أظهرت وجهها وترهلات ظهرها!.

 

وبينما ادّعى أن تلك الصورة قد جرى تعديلها بواسطة برنامج “فوتوشوب”، من قبل المُغرّضين، ردت الفنانة بفيديو استعرضت فيه جسدها وبخاصة منطقة الظهر، مرفقةً إياه بمقطع من اغنيتها “كلام الناس ده ميشغلنيش وهو الكلام هيفدنا بإيه”، مع هاشتاغ “آه يا هبيلة”.

😂😉😜💣 وكلام ال … #🕷🕷🕷🕷 ع #🍑زي 😁 #اه_يا_هبيلة 👏

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جديرٌ بالذكر ان الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تبلغ من العمر (41 عاماً).