للمرة الأولى في تاريخها، ستستضيف ، ”، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.

 

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار برنامج بين البلدين.

 

ونقلت وكالة “سبوتنك” الإخبارية الروسية عن الوزير الروسي قوله إن “الاتصالات بين والسعودية تتوسع حاليا بنشاط” مؤكدًا أن تعرب عن شكرها للرياض لاهتمامها بالحجاج الروس الذين زاروا السعودية لأداء مناسك الحج.

 

وأعلن لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير، الخميس، أن البلدين يعتزمان تطوير علاقات التعاون الثنائي.

 

يذكر أن فرقة “البولشوي” المسرحي إحدى أكبر وأعرق فرق الباليه في العالم، وقد تأسست عام 1776 علي يد بيتر أوروسوف وميخائيل مدوكس.