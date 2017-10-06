للمرة الأولى في تاريخها، ستستضيف السعودية، فرقة الباليه المسرحي الروسي “البولشوي”، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار برنامج التبادل الثقافي بين البلدين.

ونقلت وكالة “سبوتنك” الإخبارية الروسية عن الوزير الروسي قوله إن “الاتصالات بين روسيا والسعودية تتوسع حاليا بنشاط” مؤكدًا أن موسكو تعرب عن شكرها للرياض لاهتمامها بالحجاج الروس الذين زاروا السعودية لأداء مناسك الحج.

وأعلن لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير، الخميس، أن البلدين يعتزمان تطوير علاقات التعاون الثنائي.

يذكر أن فرقة “البولشوي” المسرحي إحدى أكبر وأعرق فرق الباليه في العالم، وقد تأسست عام 1776 علي يد بيتر أوروسوف وميخائيل مدوكس.