أمريكا تُعلّق مشاركتها بمناورات عسكرية مع دول خليجية بسبب الأزمة مع قطر

علقت أمريكا مشاركتها بمناورات عسكرية مع دول خليجية بسبب الأزمة الدبلوماسية المستمرة مع قطر. وفق ما قالت القيادة المركزية الأميركية الجمعة

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأميركية الكولونيل جون توماس قوله “قررنا عدم المشاركة في بعض المناورات العسكرية” احتراما لمبدأ مشاركة الجميع في تحقيق المصالح الإقليمية المشتركة.

وأضاف توماس للوكالة “سنستمر في حث كل شركائنا على العمل معا لإيجاد حلول مشتركة تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو الماضي وفرضت عليها عقوبات اقتصادية، متهمة إياها بدعم “الإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتستقبل قطر أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط.

وتوقع الرئيس دونالد ترامب خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، “نهاية سريعة” للمواجهة الدبلوماسية والاقتصادية بين الدوحة وجيرانها الخليجيين.

وقال ترامب “نحن الآن نعمل على حل مشكلة في الشرق الأوسط وأعتقد أننا سنحلها”.