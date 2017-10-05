لقيت الفنانة المصرية الشابة داليا التوني، مصرعها، في حادث سيرٍ مروّع على طريق السويس أثناء عودتها من العين السخنة.

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، وفاة الفنانة “التوني” وذلك بعد تعرضها لحادث سير.



كانت بدايات “داليا التوني” من خلال المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “الكبير أوي” عام 2011 مع نجم الكوميديا أحمد مكي، لكن الدور الذي كان السبب في شهرتها كان في فيلم “الألماني” عام 2012 مع النجم محمد رمضان.

وفي عام 2014 شاركت “داليا” في فيلم “حماتي بتحبني” مع المطرب حمادة هلال، والنجمة الكبيرة ميرفت أمين، والفنانة إيمان العاصي، كما شاركت في مسلسل “العملية ميسي” أيضًا.

وكان آخر عمل شاركت فيه الممثلة الشابة هو مسلسل “حلاوة الدنيا” مع النجمة التونسية هند صبري، والذي حقق نجاحًا ساحقًا في رمضان الماضي.