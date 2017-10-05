شنت شخصيات دينية واجتماعية سعودية معارضة لخطط محمد بن سلمان هجوما لاذعا على جريدة العرب اللندنية المملوكة شخصيا لمحمد بن زايد حاكم أبو ظبي والرئيس الفعلي للإمارات ، اثر دعوتها الى الاختلاط واقامة الحفلات المختلطة في بلاد الحرمين.

واتهمت الشخصيات الدينية السعودية محمد بن زايد الى السعي لنقل مفاسد وحانات وبيوت الدعارة في ابو ظبي ودبي الى السعودية، اثر دعوة جريدة العرب التي تصدر في لندن وتسير من قبل بن زايد، الى اقامة حفل مختلط في الرياض وجدة للمطرب كاظم الساهر.

وكتبت جريدة العرب اللندنية في مقال افتتاحي لمدير التحرير كرم نعمة المعروف بمهاجمة رجال الدين في السعودية، ان السعودية ليس مثلما كان يصوره رجال الدين والدعاة المتشددون مجرد مساجد وظيفتها جعل المرأة أسيرة ملابسها وجمع الأموال من أجل بناء مزيد من الجدران الفاصلة بين فئات المجتمع الواحد.

وقال كرم نعمة الذي يدير تحرير جريدة العرب مع رئيس التحرير هيثم الزبيدي (بعثي عراقي وابن وزير سابق في زمن صدام حسين) بتعليمات مباشرة من محمد بن زايد (في الاحتفالات التي شهدتها المدن السعودية هي احتفاء بالمرأة أكثر من أي احتفاء آخر، مثلما تمثل نكسة للحلقات الضيقة من رجال الدين والدعاة الذين منحوا أنفسهم الحق بالتحدث باسم الله ومصادرة حرية الناس).

وقال كرم نعمة مشددا على الاختلاط والسماح بالاحتفالات المشتركة في السعودية (كانت سعادة نادرة أن تسلط العدسات الضوء على مشهد طبيعي داخل المجتمع السعودي لم يكن متاحا له أن يظهر من قبل، بأن يكون الرجل مع زوجته وأفراد أسرته في لحظة احتفال غنائي).

وأضاف مقال جريدة العرب التي تصدر في لندن والمملوكة من الامارات (ولع السعوديين بالغناء لا يمكن أن تغيبه كل فتاوى التخلف، إنه الحاجة الماسة العاجلة والأكثر تعبيرية في حياة المجتمع اليوم، لذلك تشهد الحفلات الغنائية حضورا باهرا وإن لم يكتمل تشكيلها الجمعي بغياب المرأة عن زوجها في أمسية يغني فيها عبدالرب إدريس “ليلة عمر”!)

وطالب كرم نعمة هيئة الترفيه باستقدام النجم العربي كاظم الساهر في حفل منتظر يجمع كل فئات المجتمع السعودي، في ليلة اختبار كبرى تهشم الطوق المفروض على المرأة والجدار الهش الذي يعزلها عن أهلها.

ووصف كرم نعمة مثل هذا الحفل، لو تحقق بدعم هيئة الترفيه، اختبارا لدعاة يدفعون المجتمع باتجاه فكرة تاريخية ملتبسة ويشنون حربا بغيضة على العقل من أجل إشاعة التخلف والنكوص. حيث سيتاح للمرأة السعودية حينها أن تعبر لزوجها وهي تجاوره في الحفل عن حب مغيب قسرا.

واثارت مثل هذه الدعوة للمفاسد وفق المجتمع السعودي المحافظ والرافض لخطط محمد بن سلمان الى تغريب البلاد، انزعاجا كبيرا متهمين محمد بن زايد بالترويج للمفاسد في السعودية.

وكتب الناشط السعودي يوسف الهديبان (هذا ديدن اهل الفن والمغنى يعتقدون ان الحلول بالردح والرقص الاسلام الحقيقي هو الحل لجميع شئوننا النوايا الصادقة والحب فالله مش يارادح اردح واحبك).

يذكر ان جريدة العرب التي تصدر في لندن ويرأس تحريرها هيثم الزبيدي مملوكة من قبل محمد بن زايد وتعتبر الذراع الاعلامي له للسيطرة على المنطقة ومحاربة الاخوان المسلمين ومهاجمة قطر.

وسبق وان كتب هيثم الزبيدي الذي يتنقل ما بين لندن والامارات مع مدير التحرير كرم نعمة ان محمد بن زايد الحاكم الفعلي للإمارات له الدور الكبير في السياسات التي يتخذها ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان.

ووصفت الزبيدي رئيس تحرير العرب التي تقود حملة ضد الإخوان المسلمين والإسلام السياسي، تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في السعودية كبلد وللمنطقة برمتها.

ولم تخف الصحيفة احتفالها بتعيين محمد بن سلمان وليا للعهد، نظرا للعداء المستحكم بين محمد بن زايد ومحمد بن نايف.