أكدت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية أن المملكة العربية السعودية -مهد الإسلام- تعمدت تجاهل عملية التطهير العرقي للروهينغا باسم الذهب الأسود، مؤكدة انها تريد المحافظة بأي ثمن على استخدامها خط أنابيب يمر عبر ميانمار إلى الصين.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه في الوقت الذي أعربت فيه العديد من الدول الإسلامية عن تضامنها مع الروهينغا، كانت ردة فعل السعودية معتدلة جدا تجاه ميانمار التي يتدفق عبرها النفط السعودي إلى الصين.

ونقلت الصحيفة عن المتخصص في الاقتصادات الناشئة في مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية جان جوزيف بوالو قوله “ليس أمام السعودية خيار آخر سوى التعامي (عما يحدث للروهينغا)”.

وذكرت الصحيفة أن خط الأنابيب المذكور الذي بدأ تشغيله في أبريل/نيسان هذا العام هو أول خط مباشر وآمن لنقل النفط بين الصين والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الواردات الصينية النفطية الأخرى تمر عبر مضيق ملقا قبل الوصول إلى الأراضي الصينية، وهذا الطريق التجاري معرض بشكل خاص للاستيلاء عليه من قبل قوى معادية للصين، الأمر الذي سيعرض إمدادات الصين من الطاقة للخطر الشديد.

وأضافت أن خط أنابيب النفط الذي يمر عبر ميانمار له قدرة استيعابية هائلة، 22 مليون طن سنويا، يأتي نصفها تقريبا من السعودية، وهو ما يمثل 5٪ من إجمالي إنتاج المملكة.

ولا يمكن، حسب بوالو، للسعودية أن تدين ميانمار، والحال هكذا، لأن ذلك سيعني بكل بساطة “خسارة السوق النفطية الصينية”.

ورأى بوالو، وهو مختص في الاقتصاد الصيني، أن حجم العلاقات الاقتصادية الصينية السعودية يتجاوز بشكل كبير مسألة الروهينغا.

واعتبرت الصحيفة أن الأمر الآخر المهم في هذا الصدد هو أن خط الأنابيب المذكور يمر عبر الأراضي الزراعية التابعة للروهينغا تحديدا، وكان منتجو النفط استولوا على أراضيهم دون تعويض مالي.

وظلت الأقلية المسلمة تطالب بحقوقها في هذه المنطقة، إلا أن النظام العسكري الذي تحكمت فيه شركات النفط عبر الرشى ظل هو المستفيد الوحيد من خط أنابيب النفط، ولا يتوقع أن يتنازل الجنرالات عن تلك الفوائد، وهو ما يعني أنهم سيستمرون في اضطهادهم لأقلية الروهينغا.

وهو ما يعلق عليه مهندس البترول الذي عمل لسنوات طويلة مع البنك الدولي موفق حسان بقوله “هذه الأموال ستستخدم في تأمين تقاعد العسكريين”.

وسخر “حسان” من تبرع السعودية بـ15 مليون دولار لصالح الروهينغا، معتبرا ذلك “تمويها”، إذ إن بإمكان أي موسر أن يتبرع بذلك في طرفة عين.

من جانبها، ربطت الأستاذة السعودية في كلية لندن للاقتصاد مضاوي الرشيد بين تجاهل السعودية مسألة الروهينغا والسياسة الجديدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلة “منذ تولي ولي العهد ابن سلمان السلطة سقط مفهوم التعاون الإسلامي وحل محله مفهوم تعزيز القومية السعودية، ولم تعد السعودية تهتم إطلاقا بقضايا المسلمين عبر العالم”.