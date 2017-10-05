يحتفل العالم اليوم بـ”اليوم العالمي للمعلم”، حيث تصدر هاشتاغ #اليوم_العالمي_للمعلم موقع “تويتر” للتغريد حول هذه الاحتفالية العالمية التي تصادف الخامس من أكتوبر من كل عام.

وقد بدأ الإحتفال باليوم العالمي للمعلم في عام 1994، وذلك من خلال توصية أوصت بها منظمة العمل الدولية بالإتفاق مع منظمة التعليم الدولية ( اليونسكو).

وكان المقصد من تحديد يوم للإحتفال بالمعلم فى هذا اليوم، هو لفت نظر العالم إلى المعلم وأهمية دوره فى المجتمعات، وأيضاً لفت الأنظار إلى مدى أهمية العملية التعليمية فى حياة الناس، وذلك بضرورة تعيين عدد من المعلمين كل عام، ودعمهم الدعم الكافي.

وتحتفل الدول العربية بهذا اليوم، وفي هذا السياق أصدرت الإدارات التعليمية بمختلف محافظات المملكة العربية السعودية أوامرها بضرورة عمل إحتفالة بهذا اليوم.

أما على تويتر، فقد هنأ مغردّون المعلمين بهذه المناسبة، مستذكرين فضلهم ودورهم في إنشاء جيل على قدر المسؤولية، وآخرين أرسلوا رسائل شكر إلى معلميهم، بينما شارك البعض وتحديداً في المملكة العربية السعودية صوراً من مظاهر الإحتفال وتكريم المعلمين بهذا اليوم.

ورصدت وطن جانباً من أبرز التغريدات التي شهدها موقع “تويتر”، وبلغت حتى إعداد هذا التقرير أكثر من 35 ألف تغريدة.

بمناسبة #اليوم_العالمي_للمعلم إدارة المدرسة تكرم منسوبيها تقديرا لجهود المعلم في بناء الإنسان والأزمان. pic.twitter.com/J4k1NVv6uB — النعمان بن بشير (@alnuman_sch) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

#لــولا المعلم ما قرأت كتابـــاً

يوماً ولا كتب الحروف يراعي

فبفضله جزت الفضاء محلقاً

وبعلمه شق الظلام شعاعي #اليوم_العالمي_للمعلم pic.twitter.com/eFKGwPaAlo — 🎓ننوشه🎓 (@ttta111) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

#اليوم_العالمي_للمعلم

شكرًا لكل من غرس فينا بذرة نحصد ثمارها ..شكرًا للايادي البيضاء

شكراا معلمي ومعلمتي 🕊🇸🇦💚❤️ — غـيـابـ • (@ya_ya1111) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

#اليوم_العالمي_للمعلم

شكراً معلمتي على كل حرف علمتني به جزاك الله عني خير الجزاء 💕💭” — أمجاد الثقفي 🎶💕 (@meej____20) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

#اليوم_العالمي_للمعلم

كم أسعدتني عفويتهم .. رغم الإرهاق والتعب حبهم جعل يومي جميل ..

❤️❤️❤️ pic.twitter.com/aD9IXy4oHq — رووح الأمل .. (@AAMMOL1) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

#اليوم_العالمي_للمعلم أيها المعلم ما أعظم مهنتك وما أشرفها ، لن يقدرها إلا مُنصف .. فلا تنتظر التقدير من حاقدٍ أو حاسد 💌 — عزيزة البركاتي 🌸 ♡ (@3z_alshref) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

تحية لكل معلم آمن بالرسالة التعليمية واعتبر مهنة #التعليم اكثر من مجرد وظيفة تؤمنه مالياً أو وسيلة لغرس افكار ضالة #اليوم_العالمي_للمعلم — د.لمياء البراهيم (@DrLalibrahim) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

#اليوم_العالمي_للمعلم

والله خساره فيكم ساعه موب يوم ، مسوين قدوه ، معلمين ذا الجيل ، عقولهم تنك !

بعضهم الطلاب أرشد منهم ، — رماد (@muhannad__1992) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

#اليوم_العالمي_للمعلم موقف ابَوَي من معلم ، قام معلم بخلع غترته وعقاله ليردتديهما الطالب الذي لم يكن يرتدي غتره وعقال في يوم تخرجه pic.twitter.com/iNSBgLvEi6 — sarah 🦋 (@_thesarrah_) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

اكثر المعلمين الذين يستحقون الشكر هم معلمي المدارس الخاصة فهم يقدمون فوق طاقتهم ويأخذون اقل مما يستحقون #اليوم_العالمي_للمعلم — ماجد الحسن الرويلي (@majedALRoili) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧