يحتفل العالم اليوم بـ””، حيث تصدر هاشتاغ موقع “تويتر” للتغريد حول هذه الاحتفالية  العالمية التي تصادف الخامس من أكتوبر من كل عام.

 

وقد بدأ الإحتفال باليوم العالمي للمعلم في عام 1994، وذلك من خلال توصية أوصت بها منظمة العمل الدولية بالإتفاق مع منظمة التعليم الدولية ( ).

 

وكان المقصد من تحديد يوم للإحتفال بالمعلم فى هذا اليوم، هو لفت نظر العالم إلى المعلم وأهمية دوره فى المجتمعات، وأيضاً لفت الأنظار إلى مدى أهمية العملية التعليمية فى حياة الناس، وذلك بضرورة تعيين عدد من المعلمين كل عام، ودعمهم الدعم الكافي.

 

وتحتفل الدول العربية بهذا اليوم، وفي هذا السياق أصدرت الإدارات التعليمية بمختلف محافظات المملكة العربية أوامرها بضرورة عمل إحتفالة بهذا اليوم.

 

أما على تويتر، فقد هنأ مغردّون المعلمين بهذه المناسبة، مستذكرين فضلهم ودورهم في إنشاء جيل على قدر المسؤولية، وآخرين أرسلوا رسائل شكر إلى معلميهم، بينما شارك البعض وتحديداً في المملكة العربية السعودية صوراً من مظاهر الإحتفال وتكريم المعلمين بهذا اليوم.

 

ورصدت وطن جانباً من أبرز التغريدات التي شهدها موقع “تويتر”، وبلغت حتى إعداد هذا التقرير أكثر من 35 ألف تغريدة. 

 