تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو مثير للغرابة والدهشة، يظهر مجموعة من الشباب السعوديين خلال تحضيرهم وتدربهم لإحدى الحفلات.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر مجموعة من الشباب وهو يرقصون على إحدى الشيلات السعودية، في حين ظهر مجموعة منهم على خشبة المسرح وهم يصلون.

وكشف الفيديو عدم احترام المتواجدين لحرمة الصلاة، حيث استمروا في رقصهم على انغام “الشيلة” دون أي اعتبار لحرمة الصلاة.

الصلاة والأغاني والرقص في وقت واحد وفق الضوابط الشرعية أيضا !

يا جماعة اللي مهكر المملكة يخبرنا ! pic.twitter.com/bqzluT7Jlb — ابتسام #تميم_المجد (@Ebtesam777) October 4, 2017

يشار إلى ان هذا الفيديو جاء في وقت غصت به مواقع التواصل الاجتماعي بالاستهجان والانتقادات غير المسبوقة للاحتفال باليوم الوطني السعودي، الذي عاشته المملكة يوم السبت الماضي، وكأن المملكة كانت محتلة وخرجت من الاحتلال يوم السبت الماضي فقط، رغم أن هذه هي الذكرى 87 لتوحيد أقاليم البلاد، تحت اسم المملكة العربية السعودية.

وقد تصدر وسم #الوطنيه_ليست_بالمعاصي الرقم الأول سعوديا والخامس عالميا لشدة تداوله. وذلك اعتراضا على نزول الشباب والفتيات الى الشوارع في العاصمة الرياض، وغيرها من المدن والرقص واللهو فيها حتى وقت متأخر ليلا، في صورة لم تعتدها البلاد في تاريخها. وأرجع بعضهم السبب لسماح هيئة الترفيه للمرأة بالمشاركة، وعدم الفصل بين الذكور والإناث.

وعرض كثير من هؤلاء المنتقدين السعوديين صوّرا عبر “سناب شات” لمقاطع فيديو، تم تداولها من قبل الآلاف على تويتر، منتقدين فكرة الاختلاط والأغاني والرقص وسط الشوارع، حيث قال بعضهم “لا أصدق أن ما أراه يحصل في المملكة”!

وشهدت مدن ومناطق السعودية المختلفة احتفالات وفعاليات على جميع الأصعدة، الفنية والاجتماعية والثقافية والرياضة، حيث تزينت الشوارع والمنازل باللون الأخضر وبصور الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

كما أنه سمح للمرأة، للمرة الأولى في التاريخ، بدخول الاستادات الرياضية والاحتفال والاختلاط، في المملكة المتشددة، والتي تعتبر هذه الفعاليات كفرا وجهرا بالمعاصي.