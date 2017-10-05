في إشارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” الدكتور فيصل القاسم، انه لا فرق بين الطاغية العربي والحذاء، على حد وصفه.

وقال “القاسم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، تعليقا على زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لروسيا: “قارن بين الاستقبال الروسي للعاهل السعودي والاستقبال السعودي للرئيس الأمريكي….نحن أهل الكرم والجود”.

قارن بين الاسقبال الروسي للعاهل السعودي والاستقبال السعودي للرئيس الأمريكي….نحن أهل الكرم والجود — فيصل القاسم (@kasimf) October 5, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: “خلال زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية وقع صفقات تجارية واقتصادية بمبلغ 460 مليار دولار. اليوم السعودية ستوقع مع روسيا صفقات بمبلغ 3 مليار”.

خلال زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية وقع صفقات تجارية واقتصادية بمبلغ 460 مليار دولار. اليوم السعودية ستوقع مع روسيا صفقات بمبلغ 3 مليار — فيصل القاسم (@kasimf) October 5, 2017

وتساءل “القاسم” قائلا: “ما هو الشبه بين الطاغية العربي والحذاء… ؟”، ليجيب على نفسه قائلا: ” الاثنان بحاجة إلى تلميع دائم”.

ما هو الشبه بين الطاغية العربي والحذاء… ؟ الاثنان بحاجة إلى تلميع دائم — فيصل القاسم (@kasimf) October 5, 2017

وتابع قائلا: “ملايين العرب لا يستطيعون أن يضعوا (لايك) أو يعملوا (ريتويت) لبعض التغريدات، لكنهم يقرأونها… وهو الأهم. مزماط بن طابز الشنقوبي الخامس عشر”.

ملايين العرب لا يستطيعون أن يضعوا (لايك) أو يعملوا (ريتويت) لبعض التغريدات، لكنهم يقرأونها… وهو الأهم.

مزماط بن طابز الشنقوبي الخامس عشر — فيصل القاسم (@kasimf) October 5, 2017

واختتم “القاسم” تدويناته متسائلا: “كيف سيستقبلون الرئيس الروسي بوتين عندما يزور السعودية؟”.

كيف سيستقبلون الرئيس الروسي بوتين عندما يزور السعودية؟ — فيصل القاسم (@kasimf) October 5, 2017

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد وصل إلى العاصمة الروسية أمس الأربعاء، وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء الروسي إيغور شوفالوف.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الملك سلمان اليوم الخميس في قصر الكرملين، في حين وقع الطرفين مجموعة من الاتفاقيات، كان أبرزها إنشاء صندوق استثماري بمليار دولار بين البلدين، وكذلك شراء السعودية منظومة الصواريخ الروسية “S400”.