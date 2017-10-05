في إشارة للعاهل السعودي بن عبد العزيز، أكد الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” الدكتور ، انه لا فرق بين الطاغية العربي والحذاء، على حد وصفه.

 

وقال “القاسم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”، تعليقا على زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لروسيا: “قارن بين الاستقبال الروسي للعاهل السعودي والاستقبال السعودي للرئيس الأمريكي….نحن أهل الكرم والجود”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى: “خلال زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية وقع صفقات تجارية واقتصادية بمبلغ 460 مليار دولار. اليوم ستوقع مع صفقات بمبلغ 3 مليار”.

 

وتساءل “القاسم” قائلا: “ما هو الشبه بين الطاغية العربي والحذاء… ؟”، ليجيب على نفسه قائلا: ” الاثنان بحاجة إلى تلميع دائم”.

 

وتابع قائلا: “ملايين العرب لا يستطيعون أن يضعوا (لايك) أو يعملوا (ريتويت) لبعض التغريدات، لكنهم يقرأونها… وهو الأهم. مزماط بن طابز الشنقوبي الخامس عشر”.

 

واختتم “القاسم” تدويناته متسائلا: “كيف سيستقبلون الرئيس الروسي بوتين عندما يزور السعودية؟”.

 

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد وصل إلى أمس الأربعاء، وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء الروسي إيغور شوفالوف.

 

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الملك سلمان اليوم الخميس في قصر ، في حين وقع الطرفين مجموعة من الاتفاقيات، كان أبرزها إنشاء صندوق استثماري بمليار دولار بين البلدين، وكذلك شراء السعودية منظومة الصواريخ الروسية “”.