أكد عضو مجلس النواب المصري سمير غطاس، أن الرئيس محمود عباس، لن يقبل بأي اتفاق مصالحة مع القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

وأضاف غطاس “وفق معرفتي الشخصية بأبو مازن، فإنه لن يقبل بأن يعود دحلان لحركة فتح، فالأمر ليس بالسهل كما يعتقد الأخير، متابعًا: “لو أن محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، أنزل دحلان من على أكتافه لعرفنا تمامًا ماهو حجم محمد دحلان الحقيقي”.

وأوضح النائب المصري المُطلّع على الشأن الفلسطيني، أن دحلان الآن يحاول أن يظهر لنفسه مساحة في الإعلام والرأي العام، بعد البدء الفعلي بتطبيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وبعد فشله في التنغيص على الأطراف الفلسطينية، متابعًا: “في السياسة هناك علم الحجوم، فعندما يتم الاتفاق بين القوى الكبيرة، يجب أن يتوارى دحلان”. حسب ما أبلغ موقع دنيا الوطن الفلسطيني.

وتابع غطاس: دحلان يدّعي أن له دوراً في المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، مشيرًا إلى أن تفاهمات حماس ودحلان كانت ضد المصالحة الوطنية، وفي ذات الوقت الرئيس عباس لم يخشَ من أي دور لدحلان على الإطلاق، والدليل أن كل تصريحات السلطة الفلسطينية ومواقفها كانت “لامبالية”، لأنها تؤمن بمصر وتؤمن بأن دحلان مجرد “خيال سياسي”.

يذكر، أن دحلان قال في وقت سابق لوكالة (رويترز): إنه مستعد للمصالحة مع الرئيس عباس، والعودة لحركة فتح من جديد، مستغلاً المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس.