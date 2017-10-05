انتخبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عضو مكتبها السياسي في الخارج صالح العاروي نائباً لرئيس المكتب إسماعيل هنية.

وأفادت قناة الجزيرة القطرية نقلاً عن مصادر لها بأنه جرى انتخاب صالح العاروي نائباً لرئيس المكتب السياسي للحركة.

ويأتي انتخاب العاروي خلفاً لنائب رئيس المكتب السابق موسى أبو مرزوق الذي كان يترأسه خالد مشعل.

وفي مايو الماضي أعلنت حركة حماس عن انتهاء كلّ مراحل الانتخابات لمؤسساتها في الداخل والخارج مفصحة عن أسماء أبرز أعضاء مكتبها السياسي الجديد.

وقالت الحركة يومها، إن مجلس الشورى العام للحركة قد عقد دورته العادية على صعيدي الداخل والخارج أمس السبت، وانتخب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي، فيما انتخب أعضاء المكتب السياسي وأبرزهم موسى أبو مرزوق، ويحيى السنوار، وصالح العاروري، وخليل الحية، ومحمد نزال، وماهر عبيد، وعزت الرشق، وفتحي حماد.