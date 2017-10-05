مع قرب اقتراب الشهر على اعتقال الداعية السعودي الشهير الدكتور سلمان العودة، أعرب رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” عن تضامنهم التام مع الداعية، مستنكرين ما حدث له وزملاؤه من العلماء والدعاة والمفكرين بسبب رفضه “التغريد” ضد قطر.

وأطلق رواد “تويتر” هاشتاج بعنوان: ” #شهر_على_اعتقال_الشيخ_العودة”، دعوا فيه أن يفرج الله عنه وعن باقي المعتقلين، مؤكدين بأنه مثالا للفكر الوسطي المعتدل.

وترصد لكم “وطن”، تغريدات مشاهير موقع “تويتر” عبر الهاشتاج، حيث غرد الداعية الكويت حجاج العجمي قائلا: ” اللهم اقسم له ولإخوانه المصلحين فرجا من عندك، الطريفي والسكران وعبدالله الحامد وغيرهم من الدعاة والعلماء #شهر_على_اعتقال_الشيخ_العودة”.

اللهم اقسم له ولإخوانه المصلحين فرجا من عندك، الطريفي والسكران وعبدالله الحامد وغيرهم من الدعاة والعلماء #شهر_على_اعتقال_الشيخ_العودة — سياسي شرعي (@ok1aj) October 5, 2017

وعلق المحلل السياسي السعودي “مهنا الحبيل” قائلا: ” كل الاعتقالات السياسية مؤلمة وضد الضمير، لكن لاعتقال هذا الإمام، الذي يبعث فكر الحياة الاسلامي ألم مضاعف #شهر_على_اعتقال_الشيخ_العودة”.

كل الاعتقالات السياسية مؤلمة وضد الضمير، لكن لاعتقال هذا الإمام، الذي يبعث فكر الحياة الاسلامي ألم مضاعف#شهر_على_اعتقال_الشيخ_العودة — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) October 5, 2017

أما المفكر الإسلامي وأستاذ التفسير والحديث بجامعة الكويت الدكتور “حاكم المطيري” فغرد قائلا: ” اللهم فرج عنهم وعجل فرجهم #شهر_على_اعتقال_الشيخ_العودة والشيخ عوض القرني والشيخ إبراهيم الناصر والشيخ مناور النوب وغيرهم من الدعاة والمصلحين”.

اللهم فرج عنهم وعجل فرجهم#شهر_على_اعتقال_الشيخ_العودة والشيخ عوض القرني والشيخ إبراهيم الناصر والشيخ مناور النوب وغيرهم من الدعاة والمصلحين — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) October 5, 2017

من جانبها غردت المعارضة السعودية “مضاوي الرشيد” عبر الهاشتاج قائلة: ” #شهر_على_اعتقال_الشيخ_العودة سيظلون يخافون الفكر وحتى الصمت”.

#شهر_على_اعتقال_الشيخ_العودة سيظلون يخافون الفكر وحتى الصمت — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) October 5, 2017

وقال الاكاديمي والإعلامي الكويتي “علي السند”: ” #شهر_على_اعتقال_الشيخ_العودة نسألك اللهم فرجا قريبا عنه وعن إخوانه..”.

#شهر_على_اعتقال_الشيخ_العودة

نسألك اللهم فرجا قريبا عنه وعن إخوانه.. — علي السند (@al_snd) October 5, 2017

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الداعية الشهير “سلمان العودة” بتهمة “الصمت” عن التطاول على قطر.

وأكد حساب منظمة “القسط” بـ”تويتر”، قد أكد خبر اعتقال الداعية السعودي المعروف الدكتور سلمان العودة وقام بنشر عدد من الرسائل الخاصة التي وردته من أحد المقربين من الشيخ.

وجاء في الرسائل المنشورة أن السلطات السعودية داهمت منزل “العودة” وطلبوا من الشيخ الذهاب معهم للتحقيق بشأن تغريدته الأخيرة عن قطر وفرحته ببوادر المصالحة.

ووفقا للرسالة رد عليهم الداعية السعودي بقوله:”استدعوني بشكل رسمي وأنا أذهب معكم.. عيب تسوون هذا من أجل تغريدة أحمد فيها الله، وقال أنتم تأزمون الوضع وتستفزون الناس”.

وتعالت الأصوات داخل المنزل ووعده المقتحمون بأنهم يريدوه لبعض الأسئلة فقط وسيعود لبيته سريعا.

ليؤكد الراوي أن “العودة” ذهب معهم، ولم يعرف عنه أي خبر إلى الآن.

وخلال الأيام الماضية، قامت السلطات السعودية بشن حملة اعتقالات واسعة وما زالت مستمرة حتى اليوم طالت أكثر من 20 داعية وشخصية بارزة.