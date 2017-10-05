تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمواطن قطري يلاحق الداعية الإماراتي (الأردني الأصل) إمام وخطيب مسجد زايد وسيم يوسف المتواجد الآن في أمريكا، بسيارته على أنغام أغنية تمدح الامير تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “وسيم يوسف” مرتديا اللباس “الكاجوال”، ويحاول الهرب من المواطن القطري الذي استفزه بأغنية “خيال العليا وأسدنا تميم”.

يشار إلى ان “وسيم يوسف” الذي لم يتوان عن التحريض والحث على القتال في اليمن أملا في ظفر الجنة يتواجد الآن في الولايات المتحدة برفقة مجموعة من الفنانين بهدف السياحة.

ونشر “يوسف” عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تجمعه بالفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد أثناء تواجدهم في إحدى المطاعم.