تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو، يظهر فيه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وهو يشرح لرئيسة البرلمان الروسي “فالنتينا ماتفيينكو” محتوى صندوق قدمه هدية لها، وفيه دلّة قهوة وعدد من الفناجين.

وبحسب الفيثديو المتداول الذي رصدته “وطن”، ظهر الجبير الذي رافق الملك السعودي في زيارته إلى روسيا، في الفيديو وهو يشرح بالتفصيل لرئيسة البرلمان كيفية استخدام هذه الفناجين، لافتاً إلى ضرورة تحريك يدها عند الانتهاء من تناول القهوة، تنبيهاً لمضيفها أنها شربته كاملاً، ليقوم بسكب القهوة مجدداً لها.

واوضح الجبير العادات والتقاليد في شرب القهوة العربية، مشيراً إلى رمز مهم وهو عدم وضع الفنجان على الطاولة، لأن ذلك يعني أن لي طلباً لن أخرج قبل أن تنفذه لنا، لذلك عند الانتهاء تسلم المضيف الفنجان وتشكره.

ويشرح أن أول ما يقدمه المضيف هو القهوة، وآخره المبخرة التي يختم فيها الزيارة، حيث يتم تبخير الزائر بها.

الفيديو المتداول أثار سخرية رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”، مشيرين إلى ان “الجبير” تحول إلى “قهوجي” عند الروس، مشيرين إلى وقائع النظرات التي أثارت سخرية مواقع التواصل من قبل الامراء السعوديين لـ”إيفانكا ترامب” خلال زيارتها للسعودية في آيار/مايو الماضي.

يعني الجبير عند الروس گهوچي !! هذه اساءة لمعالي وزير الخارجية الجبير — عُ فْ (@zuutvuc) October 5, 2017

السعوديين المملين أحاديثهم مكررة، مرة مقرن مع ايفانكا، ومرة الجبير مع الروسية! خلصت سوالفهم! — كرومويل (@alhajjajibnyusu) October 5, 2017

خلاص الحين دليم صار معزب الجبير انقلبت الايه — الشاعر/ ابن معلاي (@ahmedbinm3lay) October 5, 2017

لازم أخذ كورس عند الجبير ✋🏼 — Jawaher alghamdi (@1436_jawaher) October 5, 2017