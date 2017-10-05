فجّرت ممثلة لبنانية مفاجأة مدوية؛ بالكشف عن تعرضها لمحاولة اغتصاب قبل أيام.

وقالت الممثلة، آن ماري سلامة، إن الناطور (حارس البناية) تسلل “مثل القط” إلى داخل شقتها، وتهجم عليها، محاولا نزع ملابسها.

وتابعت بأنه وبعدما حاول خنقها، انعكست الكفة، ودفعته أرضا، وتمكنت من طرده خارج المنزل.

آن ماري سلامة، قالت إن “الناطور”، وهو سوري الجنسية، قدم اعتذارات عديدة لها، إلا أنها ترغب بإنزال أشد العقوبات عليه.

واعتبرت أن ما قامت به زوجة “الناطور”، من استجداء، وغير ذلك من أجل الصفح عن زوجها، “وقاحة”، وفقا لسلامة.

يذكر أن السلطات اللبنانية ألقت القبض على “الناطور” بعد محاولته الهرب رفقة زوجته خارج بيروت.