أعاد ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” تداول تغريدة قديمة للمستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياض، تركي آل الشيخ قبل ان يقوم بحذفها تمثل إساءة بالغة للنساء السعوديات وتكشف عن المستوى الأخلاقي الذي وصل له مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووفقا للتغريدة المتداولة التي رصدتها “وطن”، يقول “آل الشيخ” موجها رسالة إلى إحدى النساء قائلا: “يا بنت وش فيك إنتي!! العيال يحبون البنت المربربة-سعوديات اجسامهم كنها برادات مسجد وجالسين يسلكون لبعض”.

وقد عين آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للرياضة بعد يوم واحد من نشر أغنية “علم قطر”، التي كتب كلماتها بينما كان مستشاراً في الديوان الملكي السعودي.

وعقب تعيينه في المنصب الجديد قام آل الشيخ بحذف 2937 تغريدة، لتصبح عدد التغريدات على حسابه على تويتر عقب يوم من تعيينه 215 بعدما وصلت إلى 3152.

وكان من بين التغريدات المحذوفة واحدة تسيء لدولة الكويت، إذ وصفها بـ “المحافظة التاسعة عشرة في العراق”.

#علم_تركي_يستر_نفسه بالله عليكم كيف يثق ولاة امرنا بتولية شخص يتلون كالحرباء ، pic.twitter.com/hGJFD6Pkqc — اديب…. (@aadeb1127) September 7, 2017

وقال في تغريدة أخرى “والله ما يحتاج تحرق علم إسرائيل، احرق علم الهلال كافي”، كما أساء للسعوديّات في تغريداتٍ أخرى ذات إيحاءات جنسيّة، بحسب التقرير ذاته.