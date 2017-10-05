كشف حساب “ساحة البلد” الغير موثق على موقع التدوين المصغر “”، أن ولي العهد السعودي أمر بوقف ملاحقة من يفتحون محلاتهم التجارية في وقت اعتبار من أمس الخميس، بعد أن كان المحل التجاري وقت الصلاة يعرض صاحبه للمحاكمة.

 

وقال حساب “وسط البلد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر ” رصدتها “وطن”:” الدب الداشر يأمر بإيقاف ملاحقة من يفتحون محلاتهم التجارية أثناء الصلاة إعتباراً من اليوم”.

وكانت الكتائب الإلكترونية التابعة للمستشار في سعود القحطاني، قد انتهزت النقاش الجاري حاليا داخل المملكة العربية بعد قرار السماح للمرأة بالقيادة للمطالبة بمزيد من التغييرات.

 

وفي سبيل ذلك وتمهيدا للرأي العام حول هذه التغييرات دشنت الكتائب الإلكترونية هاشتاج: ” ”، طالبت فيه بتغيير قانون إغلاق المحلات التجارية أوقات الصلاة.

 