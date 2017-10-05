كشف حساب “ساحة البلد” الغير موثق على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بوقف ملاحقة من يفتحون محلاتهم التجارية في وقت الصلاة اعتبار من أمس الخميس، بعد أن كان فتح المحل التجاري وقت الصلاة يعرض صاحبه للمحاكمة.

وقال حساب “وسط البلد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر ” رصدتها “وطن”:” الدب الداشر يأمر بإيقاف ملاحقة من يفتحون محلاتهم التجارية أثناء الصلاة إعتباراً من اليوم”.

الدب الداشر يأمر بإيقاف ملاحقة من يفتحون محلاتهم التجارية أثناء الصلاة إعتباراً من اليوم. — ساحة البلد (@SahatAlbalad) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وكانت الكتائب الإلكترونية التابعة للمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، قد انتهزت النقاش الجاري حاليا داخل المملكة العربية السعودية بعد قرار الملك سلمان السماح للمرأة بالقيادة للمطالبة بمزيد من التغييرات.

وفي سبيل ذلك وتمهيدا للرأي العام حول هذه التغييرات دشنت الكتائب الإلكترونية هاشتاج: ” #اغلاق_المحلات_وقت_الصلاه”، طالبت فيه بتغيير قانون إغلاق المحلات التجارية أوقات الصلاة.

هذي عينة من بدعة #اغلاق_المحلات_وقت_الصلاة

محطات البنزين تقعد تزدحم

وتعطل مصالح الناس pic.twitter.com/uu3C7T7aKR — عبدالرحمن الرمّال (@AGRammal) ٤ أكتوبر، ٢٠١٧

#اغلاق_المحلات_وقت_الصلاه#قيادة_المراة_السعودية

نحن في زمن خلق الخيارات للاختيار .. وليس فرض شروط بالاجبار!

لك حق ان تختار ما يناسبك#fb — محـ👷🏼 ـمد (@Mohd_Ghazal) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

الايه واضحة وصريحة (اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة)

كلنا نعرف الدين ونطبقة تماما ماسوينا بدع فيه #اغلاق_المحلات_وقت_الصلاه — Johara (@Johara2992) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

إن كنا نريد التحول للأسواق الحرة يجب أن نتخلص من فكرة #اغلاق_المحلات_وقت_الصلاه

كيف تكون جاذباً لجميع أسواق العالم وأغلب أوقاتها مغلقه — بائع الورد🌹 (@ali525011) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

#اغلاق_المحلات_وقت_الصلاه

اغلاقها بدعه وليست من شروط الاسلام

وفيها ضرر للناس وعالاقتصاد عموماً وتضييع للوقت — fatima (@fa234157) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧