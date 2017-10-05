سخرت الأكاديمية الأردنية الدكتورة فاطمة الوحش من الطريقة المهينة التي استقبل بها العاهل السعودي بن عبد العزيز في موسكو، وذلك على إثر عدم استقبال الرئيس الروسي له وإرسال نائب رئيس الوزراء إيغور شوفالوف لاستقباله.

 

وقال “الوحش” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”لماذا يتم استصغار # في العالم،،اقل درجة تمثيل في استقبال الملك سلمان في مؤشر مزعج،،فعلى المهتمين قراءته بصورة استثنائية ملحة”.

 

واضافت في تغريدة اخرى ساخرة: “ملاحظة،، عمدة سابقا وصاحب الافعال الدونكشتية له قيمة اكثر من وزير البلديات الروسي الذي استقبل خادم الحرمين الشريفين #السعودية”.

 

جاء ذلك في وقت عبّر فيه مغردون سعوديون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن غضبهم تجاه عدم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للملك سلمان بن عبد العزيز، في الزيارة الأولى لملك السعودية إلى موسكو.

 

وقال ناشطون سعوديون إن طريقة استقبال الملك سلمان في موسكو، الأربعاء، لا تناسب حجم ومكانة المملكة، وقائدها.

 

ورغم تبرير مغردين آخرين لغياب بوتين، والقول إن بروتوكول مراسم الاستقبالات في روسيا ينص على عدم حضور الرئيس إلى المطار، إلا أن ناشطين اعتبروا هذا التبرير “غير مقبول بأي حال”.

 

وطالب ناشطون بأن يتم معاملة بوتين بالمثل عند أول زيارة قادمة له إلى السعودية.