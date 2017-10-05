سخرت الأكاديمية الأردنية الدكتورة فاطمة الوحش من الطريقة المهينة التي استقبل بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في موسكو، وذلك على إثر عدم استقبال الرئيس الروسي له وإرسال نائب رئيس الوزراء إيغور شوفالوف لاستقباله.

وقال “الوحش” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”لماذا يتم استصغار #السعودية في العالم،،اقل درجة تمثيل في استقبال الملك سلمان في روسيا مؤشر مزعج،،فعلى المهتمين قراءته بصورة استثنائية ملحة”.

لماذا يتم استصغار #السعودية في العالم،،اقل درجة تمثيل في استقبال الملك سلمان في روسيا مؤشر مزعج،،فعلى المهتمين قراءته بصورة استثنائية ملحة — الدكتورة فاطمة الوحش (@fatimaalwahsh) October 4, 2017

واضافت في تغريدة اخرى ساخرة: “ملاحظة،،عقل بلتاجي عمدة عمان سابقا وصاحب الافعال الدونكشتية له قيمة اكثر من وزير البلديات الروسي الذي استقبل خادم الحرمين الشريفين #السعودية”.

ملاحظة،،عقل بلتاجي عمدة عمان سابقا وصاحب الافعال الدونكشتية له قيمة اكثر من وزير البلديات الروسي الذي استقبل خادم الحرمين الشريفين #السعودية — الدكتورة فاطمة الوحش (@fatimaalwahsh) October 4, 2017

جاء ذلك في وقت عبّر فيه مغردون سعوديون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن غضبهم تجاه عدم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للملك سلمان بن عبد العزيز، في الزيارة الأولى لملك السعودية إلى موسكو.

وقال ناشطون سعوديون إن طريقة استقبال الملك سلمان في موسكو، الأربعاء، لا تناسب حجم ومكانة المملكة، وقائدها.

ورغم تبرير مغردين آخرين لغياب بوتين، والقول إن بروتوكول مراسم الاستقبالات في روسيا ينص على عدم حضور الرئيس إلى المطار، إلا أن ناشطين اعتبروا هذا التبرير “غير مقبول بأي حال”.

وطالب ناشطون بأن يتم معاملة بوتين بالمثل عند أول زيارة قادمة له إلى السعودية.

الزبال بوتين يبيله عاصفة حزم على استقباله الفاشل لابو فهد تالله لو اعلنها ابو فهد حربا على الروس اننا نصلي الفجر بكره في قلب موسكو .. — داهية الجزيرة ® 🇸🇦 (@dahia_9) October 4, 2017

اجل ما استقل الملك بوتين افا #الملك_سلمان_في_موسكو — 🇸🇦ƒєѕαιℓ (@faisalimrani411) October 4, 2017

#الملك_سلمان_في_موسكو

لعنه على بوتين ماستقبل ملكنا في المطار — سعاد الروقي🕊🇸🇦🕊 (@ssoo________9) October 4, 2017

قهرني جد بوتين هاذا 👊🏻👊🏻👊🏻😡 — saad (@s3dv) October 4, 2017