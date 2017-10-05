نشر المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، تقريرًا مطولًا، كشف فيه عن تمويلاً إماراتيًا ضخمًا للإعلامي المصري عبد الرحيم علي وهو معروف بارتباطاته مع الجهات الأمنية المصرية، من أجل تنفيذ أنشطة ودعم مواقع صحفية وعقد مؤتمر تحريضي في العاصمة الفرنسية باريس لمهاجمة قطر بدعوى دعم “الإرهاب”.

وقال المجهر الأوروبي وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، أن الحملة الإعلامية التي تنفذها الإمارات ضد قطر وصلت إلى فرنسا عبر الإعلامي المصري المثير للجدل عبد الرحيم علي.

وأضاف أن “علي” سوّق نفسه خلال الأشهر الماضية لدى الإمارات أن باستطاعته شن هجمة إعلامية في فرنسا ضد قطر، وذلك من خلال افتتاح مكتب رئيسي لموقع صحيفة “البوابة نيوز” ونسخة فرنسية للموقع الذي خصصت لإنشائه ملايين الدولارات في العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف المجهر في تقريره الذي صدر الخميس أن المصري “عبد الرحيم علي”، دشن عقب الأزمة مع قطر في 26 يوليو/تمّوز الماضي وبتوجيهات أمنية عربية شركة فرنسية تهدف للعمل عن بعد يملكها مع زوجته ونجله.

يشار إلى أن أبرز المشاركين معه في تأسيس مقر الصحيفة، الصحفي “أحمد الخطيب”، الهارب من حكم نهائي بالسجن 5 سنوات؛ بسبب إهانته للأزهر الشريف.

ونوه المجهر الأوروبي إلى أن “عبد الرحيم علي”، هو من الشخصيات التي ظهرت مع وصول نظام السيسي إلى الحكم في مصر، ويعد من أشد المهاجمين للربيع العربي واستخدم جريدته “البوابة نيوز” لتشويه رموز الثورة ومهاجمتها.

وقال المجهر إن “علي” حصل أيضًا على ملايين الدولارات من أجل عقد مؤتمر تحريضي والقيام بانشطة ضد دولة قطر، يهدف إلى وصمها بالإرهاب داخل الأوساط الفرنسية.

وبين المجهر الأوروبي أن المؤتمر واجه عزوف كبير عن المشاركة من قبل النخب الاعلامية والبحثية والسياسية الفرنسية، وهو الأمر الذي أدى إلى تحويره بما يشبه ندوة إعلامية.وفق ما جاء في موقع “بوابة الشرق”

وأضاف المجهر إن أهم ما ستتضمنه أجندة المؤتمر الذي يعقد يوم الخميس المقبل (6 أكتوبر/تشرين الأول)، هو اتهام قطر باستخدام البلدان الأوروبية منطلقًا لدعم “جماعات إرهابية”، حيث تشمل محاور المؤتمر عناوين مثل، (قطر والإرهاب عبر القارات، قطر وفرنسا /تاريخ قصير، ومخاطر كبيرة، قطر خلف أزمات الشرق الأوسط).

وأوضح المجهر الأوروبي أن مركز دراسات الشرق الأوسط”، الذي أسسته الإمارات عبر “عبد الرحيم علي”، عمل على استمالة بعض الشخصيات الفرنسية من خلال السماح لبعضهم بكتابة مقالات مدفوعة الأجر في النسخة الفرنسية من “صحيفة البوابة”.

جدير بالذكر أيضًا أن “عبد الرحيم علي” هو حاليًا نائب في مجلس الشعب المصري عن إحدى دوائر محافظة “الجيزه”، وعضو نقابة الصحفيين، ويشغل منصب رئيس “المركز العربي للبحوث”، عدا عن شهرته بلسانه السليط وعدائه الشديد للمسلمين، وهو ما عرّضه في الآونة الأخيرة لهجوم شديد من أعضاء مجلس الشعب، وهُدد بإسقاط عضويته، نظرًا لتهكمه المستمر على أعضاء المجلس من خلال جريدته “البوابة نيوز”.

وأضاف المجهر أن أبرز الشخصيات التي ساهمت بكتابة مقالات عبر صحيفة “علي” وزير الخارجية الأسبق “رولان دوما”، والذي برز في أكثر من مرة مهاجمًا دور قطر في ليبيا ومحرضًا عليها، وكان “دوما” قد شارك قبل عدة أسابيع في ندوة نظمها مركز دراسات يتبع لأحد المشاركين في مؤتمر “عبد الرحيم علي”، ويدعي “إيلي حاتم”.

ولفت المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط أن معظم المشاركين في كتابة المقالات عبر موقع ” صحيفة البوابة” يرتبطون بعلاقات وثيقة مع اللوبي الصهيوني في فرنسا، فضلًا عن معاداتهم الواضحة للمسلمين وقضاياهم، مشيرًا إلى الكاتب الصحفي “جورج مالبورنو” المعروف بعدائه الشديد للمسلمين ونشره لعدد من المقالات التي تهاجم قطر.

يذكر أن “عبد الرحيم علي” اتفق أيضًا مع دار للنشر في “نيويورك” و”انجلترا”، لنشر نسخة إنجليزية لصحيفة “البوابة نيوز”، هدفها التعريف بدور قطر في “دعم الإرهاب”، ولمخاطبة الشعوب وصناع القرار وتعريفهم بدور “الجماعات الإرهابية” المدعومة من قطر في خلق الأزمات ونشر “الإرهاب” بالشرق الأوسط، وفق ما ذكر عبد الرحيم عبر حسابه الشخصي على موفع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.