تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو للناشطة السياسية والمعارضة المصرية آيات عرابي، تكشف فيه عن فضيحة للفنان محمد رمضان وتشتمه، وذلك على إثر الانباء التي تم تدوالها خلال الايام الماضية حول تملكه طائرة خاصة.

وعلقت “عرابي” على الصورة التي نشرها الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وهو يقف أمام طائرة ويظهر عليها حروف اسمه بأنه “فقط في مصر مش هتلاقيها في أي مكان تاني في العالم إنك تلاقي شخص بذيء وبلطجي ومبتذل وسوقي وينشر الاخلاق المنحطة والجعجعة والابتذال وعايش كويس”.

وعلى الجهة المقابلة، أوضحت “عرابي” أنه “لو حد عنده دين وأخلاق ومجتهد ومتفوق لازم يعاني الأمرين وينتهي به الامر في المعتقل ويتوصف في النهاية بأنه إرهابي”.

وكشفت “عرابي” ان الدليل على كلامها هذا هو أن “معتقلات العسكر مليانة مهندسين وأطباء والأشخاص المتفوقين دراسيا وعلميا”، مضيفة: “وقبل كل دا عندهم دين وحافظين للقرآن”.

وأكدت “عرابي” أن “اللي بيحصل في مصر يقتل اي طموح عند اي حد”, لافتة إلى أن “الناس شايفة ان اللي بيحكمهم منذ عام 1952 هم الرعاع والبلطجية”.

وتابعت قائلة: “الحقيقة إن الموضوع مش بس من أيام المقبور عبد الناصر وانقلاب ضباط (السي آي إيه) سنة 1952، الموضوع أقدم من كدا بكتير من أيام محمد علي نفسه”، مؤكدة بان محمد علي نفسه من “الأوباش” على حد وصفها.

واعتبرت “عرابي” بان “محمد رمضان بصورته مع الطيارة يمثل كل حاجة تخص العسكر، هو بذيء محدود الذكاء زيهم، مبتذل وما عندوش اخلاق زيهم، هو نتيجة بيئة انعدم فيها الدين وارتفعت فيها قيم المادة”.

واعتبرت أن محمد رمضان “هو نتاج بيئة الاغاني المسفة والافلام المبتذلة، وتربية عادل إمام وأفلامه”.

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد اثار عاصفة تعليقاتٍ غاضبة عليه، بعدما اتضحت حقيقة الطائرة التي نشر صورته معها، حيث اعتقد المتابعون أنها طائرته الخاصة!.

وكان محمد رمضان قد نشر صورة له على حسابه في “انستغرام” وهو يقف أمام طائرة مكتوب على مقدمتها حرفي MR، للإشارة إلى اسم محمد رمضان.

وأرفق محمد رمضان الصورة بتعليقٍ جاء فيه: “أول رحلة إلى مطار سانت كاترين البلد الساحر مصر”.

لكنّ المنسق الإعلامي لمؤتمر شرم الشيخ للسياحة العلاجية، محمد فؤاد” كشف حقيقة الطائرة التي ظهرت في صورة محمد رمضان.

وقال إن الطائرة تابعة لشركة خدمات البترول B A S وليست ملكية خاصة للفنان محمد رمضان.

وأضاف أن الصورة التي التقطها محمد رمضان كانت أثناء عودته من سانت كاترين، حيث كان مخصص 3 طائرات لنقل الضيوف من سانت كاترين للقاهرة، حيث عقد المؤتمر بمدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين.

وبعد الضجة التي أثيرت في اعقاب صورة الطائرة، نشر محمد رمضان صورةً له على “انستغرام”، وقال في تعليقه عليها: ” بعد العاصفة يأتي المطر وبعد الغيوم تُشرق الشمس ..صباح التفاؤل”.