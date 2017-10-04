أصدرت غرفة صناعة السينما المصرية، قرارا بوقف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن المشاركة في أي أعمال فنية في مصر، وإلزامها بدفع مبلغ أربعين ألف دولار أمريكي لشركة “السبكي” للإنتاج السينمائي.

وجاء فى نص قرار غرفة صناعة السينما، بحسب صفحة شركة “السبكي” على موقع “فيس بوك”: “بناءً على قرار من غرفة صناعة السينما المصرية برئاسة فاروق صبري، وقرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكي، وقرار نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، تم إيقاف الفنانة هيفاء وهبي عن المشاركة في أي أعمال فنية داخل جمهورية مصر العربية”.

وألزم القرار هيفاء وهبي، برد مبلغ أربعين ألف دولار أمريكي للشركة مقابل ما تقاضته عن أداء دورها بفيلم “ثانية واحدة”، إضافة إلى إلزامها بسداد مبلغ مليون وسبعين ألف جنيه مصري قيمة تكاليف يومي التصوير في فيلم “ثانية واحدة”.

ويطبق القرار بإيقاف الفنانة اللبنانية عن العمل بجمهورية مصر العربية بداية من تاريخ الرابع من أكتوبر لعام 2017.