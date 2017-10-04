تعليقا على تصريحات الشيخ سلطان بن سحيم الذي أعلن معارضته لأمير قطر وارتمى في أحضان دول الحصار الأخيرة، وإشارته إلى اتخاذ قرارات حاسمة من دول الحصار ضد قطر الأسبوع المقبل، قال حساب “فارس بن سعود” الشهير بتويتر إن أمير قطر يعد مفاجأة من العيار الثقيل ستفاجأ الجميع.. حسب وصفه.

وكان سلطان بن سحيم قد أشار في تغريدة له اليوم، إلى أن الأسبوع القادم سيشهد قرارا تاريخيا للأزمة في إشارة مبطنة لإجراءات مرتقبة ضد قطر، واختتم تغريدته بالتأكيد على كلامه قائلا:”احفظوا عني هذه التغريدة”.

ورد على هذه التغريدة حساب “فارس بن سعود” الشهير بتويتر، بقوله:”يالسلتوح💵 معلوماتي أن تميم المجد مجهز لكم مفاجأة من(العيار الثقيل) معركتكم مع الأمة الإسلامية وسمو الامير تميم أحد أبطال الأمة والكل يدعمه”

يالسلتوح💵

معلوماتي أن تميم المجد مجهز لكم مفاجأة من(العيار الثقيل)

معركتكم مع الأمة الإسلامية

وسمو الامير تميم أحد أبطال الأمة والكل يدعمه https://t.co/4q00joMlVg — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 4, 2017

وفي ذات السياق كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يعيدان التفكير من جديد في استخدام القوة العسكرية ضد قطر.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يدور في رأس محمد بن سلمان وبين مستشاريه وفي غرف عملياتهم المظلمة مع عيال زايد، إعادة طرح الخطوة العسكرية تجاه قطر خلال الأشهر القادمة”.