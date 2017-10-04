أثار الفنان المصري محمد رمضان عاصفة تعليقاتٍ غاضبة عليه، بعدما اتضحت حقيقة الطائرة التي نشر صورته معها، حيث اعتقد المتابعون أنها طائرته الخاصة!.

وكان محمد رمضان قد نشر صورة له على حسابه في “انستغرام” وهو يقف أمام طائرة مكتوب على مقدمتها حرفي MR، للإشارة إلى اسم محمد رمضان.

وأرفق محمد رمضان الصورة بتعليقٍ جاء فيه: “أول رحلة إلى مطار سانت كاترين البلد الساحر مصر”.

😎🛫 اول رحلة الى مطار #سانت_كاترين البلد الساحرة #مصر #egypt #mohamed_ramadan #محمد_رمضان #MR A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws) on Sep 30, 2017 at 4:16pm PDT

لكنّ المنسق الإعلامي لمؤتمر شرم الشيخ للسياحة العلاجية، محمد فؤاد” كشف حقيقة الطائرة التي ظهرت في صورة محمد رمضان.

وقال إن الطائرة تابعة لشركة خدمات البترول B A S وليست ملكية خاصة للفنان محمد رمضان.

وأضاف أن الصورة التي التقطها محمد رمضان كانت أثناء عودته من سانت كاترين، حيث كان مخصص 3 طائرات لنقل الضيوف من سانت كاترين للقاهرة، حيث عقد المؤتمر بمدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين.

وبعد الضجة التي أثيرت في اعقاب صورة الطائرة، نشر محمد رمضان صورةً له على “انستغرام”، وقال في تعليقه عليها: ” بعد العاصفة يأتي المطر وبعد الغيوم تُشرق الشمس ..صباح التفاؤل”.