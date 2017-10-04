تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمواطن سعودي يعرض فيه كليته للبيع مقابل 500 ألف ريال، شاكيا حاله ومؤكدا بأن لا أحد يشعر بالألم أكثر من صاحبه.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد بدأ المواطن السعودي بالتعريف بنفسه قائلا: ” انا مصلح بن محمد بن مصلح سعودي الجنسية، أنا أعرض كليتي وانا من قبيلة وقبيلتي معروفة”.

وأضاف قائلا: “بالتالي اللي يشره يشره واللي يتكلم يتكلم، ما أحد يحس بالألم كثر صاحبه”، ليضيف: “اليوم أبي أعرض كليتي للبيع بـ500 ألف ريال”، موضحا أن فصيلة دمه “AB+”، معلنا رقم هاتفه، مؤكدا انه في مدينة جدة ومستعد لتقديم كليته لمن يحتاجها.