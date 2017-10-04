تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمواطن سعودي يعرض فيه كليته للبيع مقابل 500 ألف ، شاكيا حاله ومؤكدا بأن لا أحد يشعر بالألم أكثر من صاحبه.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد بدأ المواطن السعودي بالتعريف بنفسه قائلا: ” انا مصلح بن محمد بن مصلح سعودي الجنسية، أنا أعرض كليتي وانا من قبيلة وقبيلتي معروفة”.

 

وأضاف قائلا: “بالتالي اللي يشره يشره واللي يتكلم يتكلم، ما أحد يحس بالألم كثر صاحبه”، ليضيف: “اليوم أبي أعرض كليتي للبيع بـ500 ألف ريال”، موضحا أن فصيلة دمه “AB+”، معلنا رقم هاتفه، مؤكدا انه في مدينة جدة ومستعد لتقديم كليته لمن يحتاجها.