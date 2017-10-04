يعاني داني كارفخال مدافع نادي ريال مدريد الإسباني من فيروس يحيط بالقلب، يمثل خطورة كبيرة على صحته، ما يهدد اللاعب بالاعتزال مبكراً.

وأشارت صحيفة “ماركا” الأسبانية إلى تصريحات رافاييل سانشيز طبيب القلب الشهير على مستوى العالم، أن إصابة كارفاخال تعد من النوع الخطر على لاعب كرة القدم وقد يتعذر عليه إكمال مسيرته حتى لا تتضاعف الإصابة .

وأكد سانشيز ، أن كارفخال سيحتاج للراحة فترة طويلة وربما لن يعود للعب كرة القدم.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن هناك مخاوف شديدة داخل الملكى من طول مدة غياب كارفخال بعد الإصابة التي لحقت به فى غشاء القلب، إذ لم يخرج مسئولو النادي ببيان رسمي حتى الآن يحدد مدة غيابه وموعد عودته من جديد لصفوف العملاق الإسباني .

ويعد كارفخال من الأعمدة الأساسية عند مدرب “الملكي” زين الدين زيدان حيث شارك في آخر 10 مباريات بجميع المسابقات المختلفة الأمر الذي جعل مسئولي الميرنجي يجددوا عقد اللاعب حتى 2022.

وأوضحت الصحيفة، أن ما تعرض له كارفاخال غير مألوف فى عالم كرة القدم ولا يريد النادى التسرع في استعادة اللاعب المهم جدا لخُطط زيدان المستقبلية فى الموسم الجديد .