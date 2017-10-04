بدأت قناة بداية، بثَّ الموسم السابع من برنامج زد رصيدك، بمشاركة ٢٤ متسابقاً من الخليج والدول العربية.

ويتخلل البرنامج العديد من الفقرات المسلية والدينية والثقافية التطويرية والمسابقات الحماسية.

ومن أبرز شخصيات برنامج “زد رصيدك 7″، على قناة بداية هذا الموسم، الشاب محسن بن تركي، وهزاع بن سمرة، وغازي المطيري، ومحمد الفلاح، وعبدالقادر الشهراني وغيرهم.

ويدوم الموسم على مدار ١٠٠ يوم على قناة بداية الفضائية.

ويهتم برنامج “زد رصيدك” بثقافة الكسب والتوفير ويهدف لاستخراج أوجه جديدة بالإعلام وتنمية المواهب الشابة.وفق القائمين عليه

وكانت وزارة الثقافة والإعلام في السعودية أوقفت بث قناة بداية في يونيو/حزيران الماضي؛ لما أسمته آنذاك تجاوزات ومخالفات قانونية على أداء القناة خلال الأعوام الماضية، قبل ان تعود للبث من جديد.

وفي يناير الماضي، طالب مغردون بمحاسبة قناة “بداية” السعودية، بعدما ظهر على شاشتها أحد الشبان المشاركين في برنامج “زد رصيدك” ليقوم بتصرف غير أخلاقي.

وأثارت اللقطة المستفزة ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن نشطاء موقع التدوينات المصغرة “تويتر” هاشتاغ يحمل عنوان #عاقبوا_متحرش_بدايه.

وقال أحد النشطاء إن “قناة (بداية) تبث السموم تحت ستار الدين وخطرها على المجتمع اكثر من غيرها ورسائلها الهادفة بين الرقص والتواصل الاجتماعي والتحرش”.

واستغرب رواد مواقع التواصل هذه الأخلاقيات من شباب يٌفترض أنهم يمثلون الجانب المحافظ من المجتمع خاصة أنها تٌعرض على الهواء مباشرة.