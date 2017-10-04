ذكر حساب “فارس بن سعود” الشهير بتويتر، أن شيطان محمد ابن زايد يدعم “ابن سلمان” ليس حبا فيه بل لأنه وجد فيه الفرصة لمحاربة العالم الإسلامي وطمس أثر كا ما هو إسلامي، وأن “ابن زايد” دائما ما يسبه ويذكره بالسوء في مجالسه الخاصة.

 

وقال “فارس بن سعود” في تغريدة دونها عبر نافذته بـ”تويتر” رصدتها (وطن):” في مجالسة الخاصة يؤكد أن غبي وأرعن وجشع ومتهور ولا يفقه في السياسة، ولكن يجب احتوائه لأنه الفرصة الوحيدة لمحاربة المجتمع الإسلامي”.. حسب وصفه.

 

وأضاف في تغريدة أخرى:”غردت سابقاً أن من يدير المملكة (بن ناقص) محمد ابن زايد، وذكرت أن عدد كبير من ضباط الإستخبارات الإماراتية ينتشرون في أسواق المملكة”

 

وفي الأونة الأخيرة يرى محللون أن القرار السعودي أصبح يصدر من أبوظبي، بعد ارتماء “ابن سلمان” في أحضان شيطان الإمارات محمد بن زايد الذي وعده بالجلوس على العرش ودعمه، لذلك يخضع له ابن سلمان الذي لا هم له سوى الوصول للكرسي على حساب أي شيء.