ذكر حساب “فارس بن سعود” الشهير بتويتر، أن شيطان الإمارات محمد ابن زايد يدعم “ابن سلمان” ليس حبا فيه بل لأنه وجد فيه الفرصة لمحاربة العالم الإسلامي وطمس أثر كا ما هو إسلامي، وأن “ابن زايد” دائما ما يسبه ويذكره بالسوء في مجالسه الخاصة.

وقال “فارس بن سعود” في تغريدة دونها عبر نافذته بـ”تويتر” رصدتها (وطن):” محمد بن زايد في مجالسة الخاصة يؤكد أن محمد بن سلمان غبي وأرعن وجشع ومتهور ولا يفقه في السياسة، ولكن يجب احتوائه لأنه الفرصة الوحيدة لمحاربة المجتمع الإسلامي”.. حسب وصفه.

3

MBZ-في مجالسة الخاصة يؤكد أنMBS

غبي وأرعن وجشع ومتهور ولا يفقة في السياسة

ولكن يجب إحتوائة لأنMBS الفرصة الوحيدة لمحاربة المجتمع الإسلامي — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 3, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى:”غردت سابقاً أن من يدير المملكة (بن ناقص) محمد ابن زايد، وذكرت أن عدد كبير من ضباط الإستخبارات الإماراتية ينتشرون في أسواق المملكة”

1

غردت سابقاً أن من يدير المملكة بن ناقصMBZ-

وذكرت أن عدد كبير من ضباط الإستخبارات الإماراتية ينتشرون في أسواق المملكة

واليوم يعلن(إتحاد) https://t.co/rzsEAlfCHa — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 3, 2017

وفي الأونة الأخيرة يرى محللون أن القرار السعودي أصبح يصدر من أبوظبي، بعد ارتماء “ابن سلمان” في أحضان شيطان الإمارات محمد بن زايد الذي وعده بالجلوس على العرش ودعمه، لذلك يخضع له ابن سلمان الذي لا هم له سوى الوصول للكرسي على حساب أي شيء.