كشف اللاعب عماد متعب، نجم النادي الأهلي المصري، عن انه لم يفكر حتى الآن في قرار الاعتزال، متمنياً الفوز ببطولةٍ كبيرة سواء مع النادي أو المنتخب قبيل إنهاء مشواره الرياضي.

واستضافت الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها “صاحبة السعادة”، النجم متعب، والذي كشف خلال الحوار كواليس رحلته الكروية وأبرز التحديات التي واجهته خلالها وكيف تغلب عليها، كما تحدث عن أبرز ذكرياته في البطولات التي خاضها خلال مشواره مع المنتخب الوطني المصري، والنادي الأهلي.

وتطرق نجم الفراعنة السابق للحديث عن حياته بعد توديع الملاعب فقال:”لا أعلم حتى الآن ما الذي سأفعل”.

وأضاف “قد أعمل في مجال الإدارة لكن لابد من الدراسة أولا. وبالنسبة للإعلام فتلقيت عروضا لكن لم أحسم قراري بعد. لابد من التدرب والدراسة أولا”.

وينتهي عقد متعب مع الأهلي في 2018.

وأكد أن هدفه في مرمى الجزائر بمشوار مصر لتصفيات كأس العالم من الأهداف الهامة.

وقال:” لما بتفرج على الهدف جسمي بيقشعر وبالذات لما بسمع صوت الجمهور”.

وأضاف أنّ منتخب الجزائر كان قوياً للغاية وكان أقوى جيل للجزائر يراه منذ سنوات عديدة.

ولفت “متعب” الى علاقته بزوجته وبناته قائلاً: “انا بشوف دلع ماشوفتهوش في حياتي”.