استمرارا لحلقة سقوطه المخزي، خرج بوق آل السعودي الإسلامي (شيخ البلاط) #عائض_القرني ليغرد ويعلن عن كتاب جديد له تحت عنوان “وأخيرا اكتشفت السعادة” في الوقت الذي يمثل وينكل فيه ابن سلمان بأبرز دعاة المملكة وعلمائها.

وأعلن شيخ آل سعود الذي ارتضى أن يكون بوقا لهم مستغلا في ذلك صيته الذي ذاع ومتابعيه، عن كتابه الجديد بإعادة تغريد تدوينة لمركز “الحضارة” للنشر والتوزيع والتي تم الإعلان فيها عن كتاب القرني الجديد “وأخيرا وجدت السعادة”.

ودفع النظام السعودي خلال الأيام الماضية، برجاله من (علماء السلطان والشخصيات السياسية والاجتماعية البارزة) الذين يتحكم فيهم مستشار ابن سلمان الإعلامي “دليم”، للتغطية على الدعوات الداعية لتظاهرات ضد النظام، ومحاولة شيطنتها واستغلال شهرة هذه الشخصيات في تكوين دعوات مضادة لها.

وجاء على رأس هذه الشخصيات التي يديرها نظام آل سعود بـ”الريموت كنترول”: (الداعيتين محمد العريفي وعائض القرني ، مفتي المملكة عبدالعزيز آل الشيخ ، إمام المسجد الحرام سعود الشريم ، الدكتور عبدالعزيز الفوزان .. عدد كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية المحسوبة على التيار العلماني بالمملكة).

وفي سبيل مواجهة هذه الاحتجاجات، تشنّ السلطات السعودية حملة اعتقالات ضد شخصيات دينية تُحسَب بغالبيتها على التيار “الإخواني” كان أبرزها (الداعية البارز سلمان العودة وزميله الشيخ عوض القرني).

وأوضح مراقبون أن توجّه الحكومة السعودية بدا محاولة لإفشال أي تحرك معارض عبر صبغه بصبغة “إخوانية” واستباقه بحرب مفتوحة مع “الإخوان”، على وقع الأزمة مع قطر والأنباء عن اقتراب تنازل الملك عن العرش لنجله