تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة للجدل تجمع رئيس المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي وهو يحتضن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعد وصوله إلى قطاع غزة لحضور ترتيبات تسلم وتسليم الحكومة الفلسطينية لمهامها في قطاع غزة في إطار الاتفاق الذي تم بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية.

ووفقا للصورة المتداولة فقد أخذ كلا من “فوزي” وهنية” بعضهما بالأحضان والابتسامة العريضة تملأ وجهيهما وفي حراسة كتائب “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة حماس والمصنفة هي وجناحها السياسي وبقرار المحاكم المصرية بأنها “إرهابية”.

بالأحضان ، اللواء خالد فوزي مدير المخابرات العامة المصرية واسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، في حراسة كتائب عز الدين القسام .. صورة بألف مقال !#المصالحه_الفلسطينيه pic.twitter.com/oCKyMmcmW4 — جمال سلطان (@GamalSultan1) October 3, 2017

وأثارت الصورة سخرية رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”، متسائلين كيف تكون حركة حماس قد اقتحمت السجون المصرية وقام الرئيس المعزول محمد مرسي بالتخابر معها وقتلت جنودا مصريين، في الوقت الذي يأخذ رئيس المخابرات المصرية رئيسها بالأحضان.

هل سيحاكم فوزي بتهمة التخابر مع حماس ؟ — سعد نبهان (@hamawy22) October 3, 2017

السيساوية : يعني هنية ده كويس ومكنش بيقتل جنودنا ف سينا ..اامال مين اللي كان بيقتلهم..طب ولو هو اللي قتلهم ازاي تحضنه وتبوسه وهو ارهابي 😂 — وهو عنده جوه (@mohamedsalem22) October 3, 2017

ههههههه وين الأخذ بالثأر لدماء شهداء الجيش المصري — ام ابراهيم (@MmMmM202202) October 3, 2017

ودا تخابر ولا مش تخابر ؟ — worshipper Of Allah (@ab0laian) October 3, 2017

يا ريت سيات اللوا مدير المخابرات العامه المصريه يرجع ومعاه مفاتيح السجون اللي حماس اقتحمتها في ثورة يناير .. بلا قرف — كيوته (@mkhamism) October 3, 2017

وكان اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد اكد خلال استقباله لرئيس المخابرات المصرية في منزله “اننا نريد حكومة تبسط نفوذها على الضفة وقطاع غزة ومن أجل تحقيق ذلك سنذهب لمصر يوم الاثنين للتحاور مع فتح على الملفات المتعلقة بشأنها”.

وأكد هنية أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على دور مصر التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حريته في إقامة دولة فلسطينية حرة ذات سيادة.

وقال هنية إن الموقف المصري يعكس إرادة الشعب المصري والإصرار القوي على طي صفحة الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.

وبيّن أن الموقف المصري لم يكن نظرياً ولا من باب تسجيل الموقف سياسيا بل ناقشوا معنا كل التفاصيل ودخلوا معنا في كل الزوايا “فكرنا معا في كيفية اختيار النقلة النوعية المطلوبة لهذه المرحلة.

ووصف هنية الزيارة بـ”التاريخية” مشدداً على أن مصر دائما في قلب كل فلسطيني وكل عربي وخاصة أهل غزة الذين يعيشون الجوار.

ولفت إلى أنها تحمل لحركة حماس الكثير وتمنح الكثير من التفاؤل بأن الانقسام أصبح خلف ظهورنا وأن صفحة الانقسام انطوت وستنطوي إلى الأبد.

ونوه هنية إلى أن حركة حماس بدأت خطوة مهمة على صعيد إنهاء الانقسام من العاصمة المصرية بدءاً من حل اللجنة الإدارية ووصول الحكومة إلى القطاع إلى إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وأضاف “سنعقد المصالحة مهما كان الثمن وسنعالج القضايا مهما كانت صعبة مبيناً أن حماس وجدت من فتح ورام الله التوجه الصادق والتقدير العالي المشترك من فتح وحماس والفصائل لجهود مصر.

وقال هنية “ان الانقسام أصبح خلف ظهورنا وقرارنا أن نقدم أي ثمن من أجل أن تنجح المصالحة الفلسطينية”.

بدوره قال اللواء فوزي ان هناك تعليمات واضحة من الرئيس السيسي لبذل كل جهد لانهاء الانقسام ونعد اننا سنقوم بذلك وسنبذل كل الجهود المخلصة مؤكدا ان مصر مصرة على انهاء الانقسام الفلسطيني . وخاطب فوزي قيادة حماس “ان الشعب سيسجل انكم وحدتم الشعب الفلسطيني”.