تداول ناشطون بموقع التدوين المصغر “تويتر”، صورة لقرار اتخذه عميد كلية العلوم الإسلامية في بالعراق أمر فيه بمنع الاستشهاد بأقوال وابن القيم في كليته، ما أثار غضب الكثير من النشطاء.

 

واستنكر الناشطون قرار العميد الغريب والغير مبرر، مشيرين إلى أن هذا القرار يدل على وصول أيادي الملالي إلى منظومة التعليمية وأن هذا القرار بداية لهدم كل ما هو إسلامي.

 

 

 

 

 

 