تداول ناشطون بموقع التدوين المصغر “تويتر”، صورة لقرار اتخذه عميد كلية العلوم الإسلامية في جامعة بغداد بالعراق أمر فيه بمنع الاستشهاد بأقوال ابن تيمية وابن القيم في كليته، ما أثار غضب الكثير من النشطاء.

عميد كلية العلوم الاسلامية في جامعة بغداد يصدر أمرا بمنع الاستشهاد بأقوال ابن تيمية وابن القيم في كليته

إنها السيطرة الفكرية لملالي قم👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/3NPIT9Owun — أ.د. علي محمد عودة (@AlghamdiProf) October 4, 2017

واستنكر الناشطون قرار العميد الغريب والغير مبرر، مشيرين إلى أن هذا القرار يدل على وصول أيادي الملالي إلى منظومة العراق التعليمية وأن هذا القرار بداية لهدم كل ما هو إسلامي.

بعدهما الصحيحان ان لم يكونا قد سبقا — samy youssef (@DrivingSproket) October 4, 2017

شيخ الأسلام/أبن تيمية وأبن القيم رحمهما اللة أشرف من جميع رافضة وخونة العراق كلة. — Gh-Riyadh-99999 (@GHAM1384) October 4, 2017

عقيدة الملالي منذ بزوغها تُعدّ خارجية على اهل الاسلام وتدعو الى الكراهية والتجزئه والتفرقه!

لعن اخيار الصحابة ونبذ اهل البيت الا تُعدّ فرقه — محمد الزهراني (@MAZzmzm) October 4, 2017

ليش زعلان ليس بعد الكفر ذنب ولكن أزعل علي من يعتقل العلماء والمصلحين ببلاد الحرمين — Romio77 (@Romio774Romio77) October 4, 2017