وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى العاصمة الروسية موسكو، مساء الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول، في أول زيارة يجريها ملك سعودي إلى هذا البلد.

وتقدَّم مستقبلي الملك سلمان، في مطار فنوكوفو، جنوب غربي موسكو، ديمتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

وخلال مراسم استقباله، تعطَّل السُّلَّم الكهربائي للطائرة التي تقلُّ الملك في أثناء نزوله؛ ما اضطره إلى التوقف بضع ثوانٍ في منتصف السلم، حتى اضطر إلى النزول دون انتظار عودته للعمل مرة أخرى.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في تصريحات له، إن بلاده والسعودية ستوقِّعان اتفاقيات لاستثمار مشترك تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار في أثناء زيارة العاهل السعودي.

فيما قال بيان للديوان الملكي السعودي، صدر في وقت سابق من الأربعاء، إن الملك سلمان سيلتقي خلال الزيارة “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدداً من كبار المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ولم يذكر بيان الديوان مدة الزيارة التي توصف “بالتاريخية”، لكن وكالة “نوفوستي” نقلت عن مصدر روسي أن الملك سلمان سيقضي 4 أيام في موسكو.