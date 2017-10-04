أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، مساء الأربعاء، القبض على 22 شخصا بينهم قطري الجنسية بزعم تأليب الرأي العام في المملكة، فيما أعلنت الداخلية السعودية عن اعتقال 24 شخصا متهمين بإثارة الفتنة والنعرات القبلية في حائل.. حسب زعم البيان.

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية التي روجت للبيان من أجل نشر الرعب بين المعارضين وإسكاتهم، قال مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة إن “الجهة المختصة بالرئاسة رصدت من خلال متابعتها تداول مقاطع مرئيّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات موضوعات مختلفة تؤلب على الشأن العام وتؤجج المشاعر تجاه قضايا لا تزال محل النظر أو تجاه مصلحة اقتضتها حاجة الناس ومتطلباتهم لتعطيلها والحيلولة دون الانتفاع بها، والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر لارتكاب أفعال مجرمة شرعاً ونظاماً”.

وأضاف المصدر المسؤول أن “رئاسة أمن الدولة تمكنت من تحديد أصحاب تلك المقاطع والقبض عليهم وعددهم 22 شخصاً أحدهم قطري والبقية من الجنسية السعودية، ويجري حالياً التثبت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

شاهد بيان أمن الدولة السعودي الهادف لتخويف المغردين من المعارضة