كشف ممثلو الفنادق الروسية، أن حاشية الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، ستمكث في فنادق الخمس نجوم القريبة من الكرملين، والساحة الحمراء، خلال زيارة العاهل السعودي لموسكو المقررة يوم غد الخميس، مؤكدين عدم وجود غرف شاغرة في الفنادق الآن في المناطق القريبة من الكرملين.

وأوضحت إدارة أحد الفنادق لمراسل وكالة“سبوتنيك” الروسية، أنه في الوقت الحالي، لا يمكن استئجار أي غرفة في فنادق إقامة الوفد السعودي بأي مبلغ من الأموال، وأن حالات الانشغال الكامل للفنادق، تعد حالات نادرة، وفقا لوصول مجموعات كبيرة من السياح، وكل الغرف حاليا محجوزة حتى الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر.

ووفقا لما ذكره المصدر، سيبلغ إجمالي عدد الوفد السعودي نحو 1000 شخص. وستتم إقامة معظم أعضاء الوفد المرافق في الفنادق القريبة من الكرملين.

وبحسب المصدر المقرب من منظمي الزيارة، فإنه سيتم تغيير العديد من أثاث الغرف على النمط الشرقي لتتناسب مع الذوق العربي، أما بالنسبة لكبار أعضاء الوفد المرافق، فسيتم جلب السجاد المفضل لديهم من المملكة.

وكشف بأن تكلفة الغرفة المزدوجة في هذه الفنادق من 41 ألف روبل (720 دولارا) في الليلة. والغرفة التي تطل على ساحة مانيجنايا تكلف 59 ألف روبل (1030 دولارا)، وعلى الكرملين وحديقة ألكسندر 137 ألف روبل (2400 دولار). وتكلف غرفة، (تبلغ مساحتها حوالي 500 متر مربع) حوالي مليون روبل يوميا (17500 دولار)، والسعر يعتمد على الموسم وعبء العمل في الفندق. وهي تعتبر أغلى الغرف الفندقية في روسيا.

وقال ممثل أحد الفنادق للوكالة الروسية أن “الفندق محجوز بالكامل للحاشية الملكية”.

واضطرت إدارة أحد الفنادق إلى إلغاء العديد من الأحداث في هذه الأيام، فكانت هناك حجوزات لحفلات خاصة، وأعراس، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم إلغاء أطباق الوجبات التي تتضمن لحم الخنزير.

ومن المقرر أن يصل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى موسكو في 5 أكتوبر/تشرين الأول، ويبقى في روسيا حتى 7 أكتوبر، وهو يوم ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يطفئ شمعته الـ65 في ذلك اليوم.

ويعلق مراقبون أهمية كبيرة على زيارة ملك المملكة السعودية إلى روسيا، معتبرين أنها تحمل إيذانا بنهاية الحرب في سوريا.

وكانت روسيا والمملكة العربية السعودية في خندقين مختلفين في سوريا، وفقا لتعبير الكاتب الصحفي بيوتر أكوبوف، ولكنهما سعيتا إلى إنهاء هذه الحالة. ومن أجل ذلك انتظرت موسكو مجيء ملك المملكة السعودية.

وسيكون الملك سلمان أول ملك للمملكة العربية السعودية يزور روسيا.