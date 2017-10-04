دشن ناشطون بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، هاشتاجا تحت عنوان “” بمناسبة مرور 4 أشهر على الأزمة الطاحنة التي كادت تعصف بالمنطقة.

 

ولاقى الهاشتاج الذي فضح من خلاله النشطاء سياسة الجائرة ضد ، انتشارا واسعا وبدء النشطاء من خلاله إبداء الدروس المستفادة من الأزمة وما ينبغي فعله حتى لا يتكرر هذا الأمر مجددا.

 

 

 

 

 

 

 

 

وأشار المشاركون في الهاشتاج إلى النقاط التي أبرزتها الأزمة الخليجية، واهمها فشل مجلس التعاون الخليجي في مهماته، ووصفوه بـ «الأكذوبة».

 

كما لم ينسى النشطاء دور الإعلام العربي في القضية، وكيف أنه يصنع الفتنة والأكاذيب بنشره لمن يدفع له، وليس الحقيقة كما يدعون

 

 

 

 

 

 

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

 

وتسعى دول الحصار وخاصة منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها