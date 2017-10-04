دشن ناشطون بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، هاشتاجا تحت عنوان “#تعلمت_من_الأزمة_الخليجية” بمناسبة مرور 4 أشهر على الأزمة الطاحنة التي كادت تعصف بالمنطقة.

ولاقى الهاشتاج الذي فضح من خلاله النشطاء سياسة دول الحصار الجائرة ضد قطر، انتشارا واسعا وبدء النشطاء من خلاله إبداء الدروس المستفادة من الأزمة وما ينبغي فعله حتى لا يتكرر هذا الأمر مجددا.

#تعلمت_من_الازمه_الخليجيه أن مجلس التعاون كان صرحاً من خيال فهوى لكننا كشعوب جسد واحد وروح واحدة.

نسأل الله الكريم أن يجمع الكلمة ويوحد الصف — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) October 4, 2017

#تعلمت_من_الازمه_الخليجيه إن سيدي ( تميم ) بفضل من الله رغم صغر مساحه قطر وعدد سكانها..إلا إنه قدر على احتواء وانتشال الازمه بالداخل والخارج pic.twitter.com/JLacxsJrqN — الفهد .. 🇶🇦 (@xxalfahad) October 4, 2017

#تعلمت_من_الازمه_الخليجيه ان اللحمة الوطنية والاعتماد على الذات من الواجبات الاستراتيجية والقواعد الصلبة التي تبنى عليها الاوطان . — محمد أحمد الأنصاري (@buahmed76) October 4, 2017

#تعلمت_من_الازمه_الخليجيه

أن لا عودة للوراء حتى وإن حُلّت الأزمة ولا ثقة بجار سخَّر أرضه لتدمير أرضنا.

3️⃣ — ابتسام #تميم_المجد (@Ebtesam777) October 4, 2017

#تعلمت_من_الازمه_الخليجيه

أنهم لو اجتمعوا على الإضرار بنا لن يضرونا بشيء مادام الله لم يكتب لنا الضرر على أيديهم..هو مجرد إيمان بالقدر!

9️⃣ — ابتسام #تميم_المجد (@Ebtesam777) October 4, 2017

#تعلمت_من_الازمه_الخليجيه أن أي حاكم خليجي يتبع سبيل السيسي يفقد محبة شعبه وثقته ويضطر للحكم كما في #مصر .. أي بالقمع وأمن الدولة ونشر الخوف — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) October 4, 2017

وأشار المشاركون في الهاشتاج إلى النقاط التي أبرزتها الأزمة الخليجية، واهمها فشل مجلس التعاون الخليجي في مهماته، ووصفوه بـ «الأكذوبة».

كما لم ينسى النشطاء دور الإعلام العربي في القضية، وكيف أنه يصنع الفتنة والأكاذيب بنشره لمن يدفع له، وليس الحقيقة كما يدعون

#تعلمت_من_الازمه_الخليجيه ان كثير من طبقة المفكرين والاعلاميين والسياسيين ورجال الدين تحولوا مرتزقة متناسين كل القيم والمبادئ من اجل المال — يوسف الهديبان (@alhadaban) October 4, 2017

#تعلمت_من_الازمه_الخليجيه

ان الكذب عادي ومباح لدى مغردي عصابة دول#حصار_قطر ووسائل اعلامهم .. — المتـــــــألق 🇶🇦 (@BoMuhannd) October 4, 2017

#تعلمت_من_الازمه_الخليجيه ،

اقبح منظر في الازمة ، الشريط الذي وضعوه اسفل قنواتهم الرسمية تطالب القطريين بالخروج خلال أيام ، فعلا سقطه كبرى — كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) October 4, 2017

#تعلمت_من_الأزمة_الخليجية

ان بعض الشعوب لو تبول الحاكم عليهم لقالوا ان السماء تمطر — عبدالرحمن 🇰🇼 (@bnaziiz) October 4, 2017

#تعلمت_من_الازمه_الخليجيه أن هدف #دول_الحصار إلهاء الشعوب الخليجية بقضايا هامشية لتسهيل تطبيعها مع #اسرائيل — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) October 4, 2017

#تعلمت_من_الازمه_الخليجيه ،

تعرفنا على أخلاق القطريين ، لم نشاهد مقطع واحد فيه مضايقه لسعودي او مصري او بحريني او اماراتي في قطر شعب راقي🇶🇦 — كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) October 4, 2017

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها