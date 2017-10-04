ناشد الإعلامي أحمد موسى، الأجهزة الأمنية المصرية منع دخول البولندية “آنيا ليوسكا” مصر، ضمن جولتها الماراثونية والتي تهدف إلى مضاجعة 100 ألف رجل كنوع من تحطيم الأرقام القياسية.

وقال “أحمد موسى” خلال برنامج “على مسئوليتي”، إن السعودية وتونس والعراق رفضت دخول البولندية ” ليوسكا” أراضيها.

وتقول “آنيا” إنها تنتظر موافقة من الجهات الأمنية المصرية لدخول مصر، للغرض الذي تسعى له.

يذكر أن آنيا ليوسكا، (21 سنة)، فتاة بولندية، أعلنت عن سعيها لممارسة الجنس مع 100 ألف رجل من أنحاء العالم كافة للدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وذكرت ” آنيا” أنها وضعت العديد من الدول العربية على رادار جولتها المعروفة باسم “ماراثون المضاجعة”، لكن معظم تلك الدول رفضت منحها تأشيرة دخول بسبب مخالفة هدف زيارتها للدين والعادات والتقاليد فضلاً عما يمكن أن تسببه من نقل للأمراض الجنسية.