بموجب أوامر ملكية سعودية، أُعفي الوزير سليمان الحمدان من مهامه كوزير للنقل، وتمّ تعيينه وزيراً للخدمة المدنية، بينما جرى تعيين نبيل العامودي وزيرا للنقل.

وكان الحمدان يشغل وزير النقل في المملكة حيث عُين في 7 مايو 2016، وكان قبلها يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. وقبل ذلك كان الحمدان الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة ناس القابضة.

وحصل سليمان الحميدان على درجة الماجستير في إدارة الأعمال متخصصًا في الإدارة والتنظيم، والتسويق من جامعة نيو هيفن، بولاية كونيتيكت الأميركية.

وولد وزير الخدمة المدنية الجديد سليمان الحمدان، في عام 1955م، في محافظة بريدة السعودية.

إعفاء مسؤولين وتعيين آخرين

وفي سياق متصل، تم تعيين سليمان عبدالفتاح بن سليمان مشاط “نائباً لوزير الحج والعمرة بالمرتبة الممتازة”.

كما تم تعيين سعد بن مقبل الميموني “محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة” وعصام بن حمد بن علي المبارك “محافظاً للهيئة العامة للعقار بالمرتبة الممتازة”، والدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض “مشرفاً عاماً تنفيذياً على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمرتبة الممتازة”.

في سياق آخر، تم إعفاء الدكتور محمد إبراهيم بن عبدالعزيز الحسن مدير جامعة نجران من منصبه وتعيين الدكتور فلاح بن فرج بن علي السبيعي مديراً لجامعة نجران بالمرتبة الممتازة.

كما تم إعفاء الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزة كوشك مدير جامعة الباحة من منصبه وتعيين الدكتور عبدالله بن يحيى بن الحسين قاسم مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة.

وقد تم تعيين الدكتور عبدالله بن مفرح بن نهار الروقي مديراً لجامعة تبوك بالمرتبة الممتازة.