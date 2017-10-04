كشف المحامي الدولي الدكتور محمود رفعت كواليس هامة في ملف التفاهمات التي جرت بين حركة حماس ومصر في سبيل إنهاء الانقسام الفلسطيني، موضحا وجود مشروع لوطن بديل للفلسطينيين في سيناء بتمويل إماراتي.

وقال “رفعت” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” منتقدا دور حركة حماس في اطلق عليه “الصفقة”:”وصل القطار الذي يقل قادة #حماس لمثواه بالمنطقة التي أصبح من يحكمها دمى مصنعة خارجيا مثل #السيسي الذي صنعته #الإمارات ليصنع بدوره دمى له”.

4- وصل القطار الذي يقل قادة #حماس لمثواه بالمنطقة التي أصبح من يحكمها دمى مصنعة خارجيا مثل #السيسي الذي صنعته #الإمارات ليصنع بدوره دمى له — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) October 4, 2017

واضاف في تغريدة اخرى: “الثمن الذي قبضه قادة #حماس لا يعرفه أحد للأن لكن تأكد أن من دفعه #الإمارات و #السعودية التي رحب وزير خارجيتها فجأة بحماس بعد نعتها إرهابية”.

5-الثمن الذي قبضه قادة #حماس لا يعرفه أحد للأن لكن تأكد أن من دفعه #الإمارات و #السعودية التي رحب وزير خارجيتها فجأة بحماس بعد نعتها إرهابية — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) October 4, 2017

وأكد “رفعت” بأن “#المصالحه_الفلسطينه المزعومة اليوم سيتجرع مرها شعب #فلسطين غدا حين تتكشف حقيقتها أنها صفقة أدارها #محمد_دحلان وباعت بموجبها #حماس”.

6- #المصالحه_الفلسطينه المزعومة اليوم سيتجرع مرها شعب #فلسطين غدا حين تتكشف حقيقتها أنها صفقة أدارها #محمد_دحلان وباعت بموجبها #حماس — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) October 4, 2017

واوضح بان “ما في #غزة ليس #المصالحة_الفلسطينية بل تسليم أرض لتكتمل #صفقة_القرن بتسليم #سيناء لوطن بديل للفلسطينيين بتمويل #الإمارات لتثبيت #إسرائيل”.

وتابع أنه “حين ظهرت صفقة #تيران_وصنافير في 2016 أعلنت أنه توريط لـ #السعودية لتطبع مع #إسرائيل ويبد الأمور ذهبت لأعمق مما كان الجميع يتصور”.

8- حين ظهرت صفقة #تيران_وصنافير في 2016 أعلنت أنه توريط لـ #السعودية لتطبع مع #إسرائيل ويبد الأمور ذهبت لأعمق مما كان الجميع يتصور — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) October 4, 2017

وأردف “رفعت” قائلا: “حرق #السيسي ل #سيناء وتهجير أهلها منذ سنين هدفه قتل قضية 5 مليون فلسطيني هجرتهم #إسرائيل 1948 بوطن بديل بسيناء كي لا يعودوا أرضهم”.

9- حرق #السيسي ل #سيناء وتهجير أهلها منذ سنين هدفه قتل قضية 5 مليون فلسطيني هجرتهم #إسرائيل 1948 بوطن بديل بسيناء كي لا يعودوا أرضهم — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) October 4, 2017

واختتم تدويناته مؤكدا أن “مشروع الوطن البديل ستنفق به #الإمارات 860 مليون دولار لبناء مدن في #سيناء للفلسطينيين واليوم انضمت #حماس ل #السعودية و #السيسي”.

10- مشروع الوطن البديل ستنفق به #الإمارات 860 مليون دولار لبناء مدن في #سيناء للفلسطينيين واليوم انضمت #حماس ل #السعودية و #السيسي

انتهى — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) October 4, 2017

وكانت الحكومة الفلسطينية الموالية للرئيس محمود عباس قد وصلت إلى قطاع غزة اول امس الاثنين، وتبعها وفد امني مصري برئاسة رئيس المخابرات المصرية خالد فوزي لتسلمه مهام القطاع بعد تفاهمات حركتي فتح وحماس برعاية القاهرة وبدعم سعودي إماراتي لإنهاء الانقسام.

وياتي ذلك في ظل الحديث عن “صفقة القرن” التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع العربي الإسرائيلي، تقوم على اعتراف عربي وإسلامي مع إسرائيل وعقد اتفاق سلام إقليمي، دون ان تتضح معالمها بشكل كامل.