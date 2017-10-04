كشف المحامي الدولي الدكتور محمود رفعت كواليس هامة في ملف التفاهمات التي جرت بين حركة حماس ومصر في سبيل إنهاء الانقسام الفلسطيني، موضحا وجود مشروع لوطن بديل للفلسطينيين في بتمويل إماراتي.

 

وقال “رفعت” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” منتقدا دور حركة حماس في اطلق عليه “الصفقة”:”وصل القطار الذي يقل قادة #حماس لمثواه بالمنطقة التي أصبح من يحكمها دمى مصنعة خارجيا مثل #السيسي الذي صنعته # ليصنع بدوره دمى له”.

 

واضاف في تغريدة اخرى: “الثمن الذي قبضه قادة #حماس لا يعرفه أحد للأن لكن تأكد أن من دفعه #الإمارات و # التي رحب وزير خارجيتها فجأة بحماس بعد نعتها إرهابية”.

 

وأكد “رفعت” بأن “#المصالحه_الفلسطينه المزعومة اليوم سيتجرع مرها شعب # غدا حين تتكشف حقيقتها أنها صفقة أدارها #محمد_دحلان وباعت بموجبها #حماس”.

 

واوضح بان “ما في #غزة ليس #المصالحة_الفلسطينية بل تسليم أرض لتكتمل #صفقة_القرن بتسليم #سيناء لوطن بديل للفلسطينيين بتمويل #الإمارات لتثبيت #”.

 

وتابع أنه “حين ظهرت صفقة #تيران_وصنافير في 2016 أعلنت أنه توريط لـ #السعودية لتطبع مع #إسرائيل ويبد الأمور ذهبت لأعمق مما كان الجميع يتصور”.

 

وأردف “رفعت” قائلا: “حرق #السيسي ل #سيناء وتهجير أهلها منذ سنين هدفه قتل قضية 5 مليون فلسطيني هجرتهم #إسرائيل 1948 بوطن بديل بسيناء كي لا يعودوا أرضهم”.

 

واختتم تدويناته مؤكدا أن “مشروع الوطن البديل ستنفق به #الإمارات 860 مليون دولار لبناء مدن في #سيناء للفلسطينيين واليوم انضمت #حماس ل #السعودية و #السيسي”.

 

وكانت الحكومة الفلسطينية الموالية للرئيس قد وصلت إلى اول امس الاثنين، وتبعها وفد امني مصري برئاسة رئيس المخابرات المصرية خالد فوزي لتسلمه مهام القطاع بعد تفاهمات حركتي فتح وحماس برعاية القاهرة وبدعم سعودي إماراتي لإنهاء الانقسام.

 

وياتي ذلك في ظل الحديث عن “” التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع العربي الإسرائيلي، تقوم على اعتراف عربي وإسلامي مع إسرائيل وعقد اتفاق سلام إقليمي، دون ان تتضح معالمها بشكل كامل.