كشف المعارض السعودي الشهير غانم الدوسري الذي يملك العديد من المصادر داخل الديوان الملكي السعودي، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قرر ضم الحرس الوطني الذي يرأسه الامير متعب بن عبد الله لوزراة الدفاع التي يرأسها هو.

وقال “الدوسري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” زودنا مصدر موثوق ورفيع المستوى بمايلي الدب الداشرعلى وشك ضم الحرس الوطني لوزارة الدفاع”.

زودنا مصدر موثوق ورفيع المستوى بمايلي

الدب الداشرعلى وشك ضم الحرس الوطني لوزارة الدفاع قبل شهرين نشرت هذا الفيديو👇https://t.co/A9nilOaYsn pic.twitter.com/V7wES1ZTxP — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) October 3, 2017

والحرس س الوطني السـعُود، هو أحد أهم القوات العسكرية السعودية والتابع لوزارة الحرس الوطني هي أحد الوزارات السيادية بالسعودية.

ووزارة الحرس الوطني السعودي مساندة للقوات المسلحة السعودية التابعة لوزارة الدفاع أثناء الحرب مع عدو خارجي ومساندة الحرس الملكي عند الضرورة ومساندة قوى الأمن الداخلي عند اختلال الامن الداخلي والسلم الاهلي ومكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية.

والقائد الأعلى للقوات المسلحة هو ملك المملكة العربية السعودية وملكها الحالي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووزير الحرس الوطني هو الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

وكان حساب “فارس بن سعود” قد اكد قبل أيام أن “ابن سلمان” أصدر أمرا بتوقيع والده الملك سلمان يتضمن حل الحرس الوطني ودمجه بوزارة الدفاع.

وقال في تدوينات له رصدتها “وطن” بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول الماضي:” أصدر #الدب_الداشر أمرآ بتوقيع والده سرقان يتضمن حل الحرس الوطني ودمجه بوزارة الدفاع”.

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أصدر #الدب_الداشر أمرآ بتوقيع والده سرقان

يتضمن حل الحرس الوطني ودمجه بوزارة الدفاع — فارس بن سعود (@MBNsaudi) September 26, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: ” متعب هدد بالتحرك الفوري عسكريآ وأعلاميآ وكشف كل مالديه من وثائق حصل عليها من العساف وزير المالية تدين #الدب_الداشر بسرقات مبالغ خيالية”.

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متعب هدد بالتحرك الفوري عسكريآ وأعلاميآ وكشف كل مالديه من وثائق حصل عليها من العساف وزير المالية تدين #الدب_الداشر بسرقات مبالغ خيالية — فارس بن سعود (@MBNsaudi) September 26, 2017

وكانت مصادر سعودية وثيقة قد أكدت لـ”وطن” بأن قرار إعفاء الأمير متعب بن عبدالله من قيادة الحرس الوطني السعودي سيصدر خلال أيام أستكمالاً للإنقلاب الأبيض الذي تم عبر قرارات ملكية خلعت ولي العهد الأمير نايف بن عبدالعزيز من منصبه وعينت بدلاً عنه محمد ابن الملك سلمان.

وذكرت المصادر ان ولي العهد السعودي المعين محمد بن سلمان يعيش كابوس حدوث إنقلاب مضاد يحصل داخل القصر السعودي ولهذا يسعى للسيطرة على وزارة الداخلية وقيادة الحرس الوطني.

ويذكر أن الأمير متعب يتمتع بشعبية واسعة من قبل قيادات وأفراد الحرس الوطني، ويتولي الأمير متعب هذا المنصب منذ 2010 حيث أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وقتها أمراً ملكياً كريماً بإعفاء صاحب الأمير بدر بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس الحرس الوطني من منصبه بناء على طلبه وتعيين الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة عضواً في مجلس الوزراء رئيساً للحرس الوطني.