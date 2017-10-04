نشرت الفنانة المُعتزلة حلا شيحة، صورةً لابنتها ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب وتمسك بالقرآن الكريم في يدها.

وعلقت “حلا” على الصورة قائلة: “هنونا وهي صغيرة في مدرستها الجميلة.. ما شاء اللهم بارك.. اتعلمت فيها القران والأذكار.. الصورة لقيتها أدامي النهاردة قدراً.. بفتح بروفايل المدرسة ببص على الصور لقيتها وسط الصور، فرحت ودمعت ودعيت تكون من أهل القرآن”.

وتابعت قائلة: “ممكن تدعولها هي اخواتها وطبعا اولادنا كلهم ان ربنا يحبّب لقلوبهم القرآن وفهمه والعمل بيه ويفتح عليهم في حفظ القرآن ويحفظ اولادنا ويبارك فيهم ويعينَنا على تربيتهم تربية صالحة طيبة”.

يذكر أن هنا هي ابنة حلا شيحة الثانية، من زوجها الكندي يوسف هرس، الذي تقيم معه في كندا، وقد اسمتها على اسم شقيقتها الفنانة هنا شيحا.