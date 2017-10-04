محمد بن سلمان ومحمد بن زايد

شن الإعلامي اليمين والناشط الحقوقي أسعد الشرعي، هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية،مؤكدا بأنها أصبحت مفتوحة لكل الاحتمالات بسبب “غباء” ولي العهد السعودي محمد بن سلمان و”لؤم” ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، مستنكرا الدعوات التي تدعو للاتحاد بين السعودية والإمارات.

وقال “الشرعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر ” رصدتها “وطن”:” أحسن الله عزائكم في مجلس التعاون الخليجي .. جاري بدأ تنفيذ الخارطة الخليجية الجديدة التي رسمها العم سام وينفذها بن سلمان وبن زايد”.

أحسن الله عزائكم في مجلس التعاون الخليجي .. جاري بدأ تنفيذ الخارطة الخليجية الجديدة التي رسمها العم سام وينفذها بن سلمان وبن زايد. — أسعد الشرعي (@AAlshareey) October 3, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى مستنكرا الدعوات التي صدرت مؤخرا بالاتحاد بين السعودية والإمارات متسائلا: ” لا ادري كيف ستلتقي دعارة دبي مع طهارة مكة ؟؟؟؟”.

لا ادري كيف ستلتقي دعارة دبي مع طهارة مكة ؟؟؟؟ — أسعد الشرعي (@AAlshareey) October 3, 2017

وأوضح “الشرعي” بأن ” السعودية أصبحت ساحة مفتوحة على كل الأحتمالات مادام إجتمع فيها غباء بن سلمان ولؤم بن زايد. اسفي عليك يا السعودية”.

السعودية أصبحت ساحة مفتوحة على كل الأحتمالات مادام إجتمع فيها غباء بن سلمان ولؤم بن زايد.

اسفي عليك يا السعودية. — أسعد الشرعي (@AAlshareey) October 3, 2017

وأضاف قائلا: ” الحدود ستلغى بين #السعودية و #الإمارات ، يعني خمور دبي ستتدفع على السعودية بكثافة تهانينا ..استانسوا وارتاحوا واذا يلزمك فتوى السديس موجود”.

الحدود ستلغى بين #السعودية و #الإمارات ، يعني خمور دبي ستتدفع على السعودية بكثافة

تهانينا ..استانسوا وارتاحوا واذا يلزمك فتوى السديس موجود. — أسعد الشرعي (@AAlshareey) October 3, 2017

وكانت اللجان الإلكترونية السعودية والإماراتية قد كثفت دعواتها خلال الايام الماضية لإعلان اتحاد بين السعودية والإمارات، وأطلقت عبر موقع “تويتر” هاشتاجا بعنوان: “السعودية_الإمارات_يد_واحدة”، وذلك مع احتفالات المملكة بعيدها الوطني الـ87، دعوا خلاله لتشكيل اتحاد يجمع بين الدولتين بعيدا عن مجلس التعاون الخليجي.