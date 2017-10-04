شن الإعلامي اليمين والناشط الحقوقي أسعد الشرعي، هجوما عنيفا على المملكة العربية ،مؤكدا بأنها أصبحت مفتوحة لكل الاحتمالات بسبب “غباء” ولي العهد السعودي و”لؤم” ولي عهد ، مستنكرا الدعوات التي تدعو للاتحاد بين السعودية والإمارات.

 

وقال “الشرعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر ” رصدتها “وطن”:” أحسن الله عزائكم في .. جاري بدأ تنفيذ الخارطة الخليجية الجديدة التي رسمها العم سام وينفذها بن سلمان وبن زايد”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى مستنكرا الدعوات التي صدرت مؤخرا بالاتحاد بين السعودية والإمارات متسائلا: ” لا ادري كيف ستلتقي دبي مع طهارة ؟؟؟؟”.

 

وأوضح “الشرعي” بأن ” السعودية أصبحت ساحة مفتوحة على كل الأحتمالات مادام إجتمع فيها غباء بن سلمان ولؤم بن زايد. اسفي عليك يا السعودية”.

 

وأضاف قائلا: ” الحدود ستلغى بين #السعودية و #الإمارات ، يعني خمور دبي ستتدفع على السعودية بكثافة تهانينا ..استانسوا وارتاحوا واذا يلزمك فتوى السديس موجود”.

 

وكانت اللجان الإلكترونية السعودية والإماراتية قد كثفت دعواتها خلال الايام الماضية لإعلان اتحاد بين السعودية والإمارات، وأطلقت عبر موقع “تويتر” هاشتاجا بعنوان: “السعودية_الإمارات_يد_واحدة”، وذلك مع احتفالات المملكة بعيدها الوطني الـ87، دعوا خلاله لتشكيل اتحاد يجمع بين الدولتين بعيدا عن مجلس التعاون الخليجي.