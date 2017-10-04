قضت محكمة تركية اليوم، الأربعاء، بالسجن المؤبد على 34 شخصا أدينوا بمحاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز 2016، بينما طالب متظاهرون خارج المحكمة بإعدامهم.

وفي الجلسة الأخيرة من المحاكمة، حكمت محكمة بمدينة موغلا غربي تركيا على 34 شخصا بالسجن المؤبد، وبرّأت عسكريا سابقا، وفصلت عن المحاكمة ملفات ثلاثة متهمين بينهم زعيم الكيان الموازي التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن المُتهم بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وتمت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما رفع متظاهرون أمام المحكمة صورا ولافتات وحبالا ترمز إلى المشانق، مطالبين بإعدام المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وتقع موغلا قرب مدينة مرمريس، حيث يقع المنتجع الذي كان فيه أردوغان وأسرته أثناء محاولة اغتياله من قبل عسكريين متمردين ليلة محاولة الانقلاب.

وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية بعد أيام من المحاولة الفاشلة “لو بقيت هناك عشر دقائق أو 15 دقيقة إضافية لكنت قتلت أو اعتقلت”.

وبدأت بموغلا محاكمة 44 عسكريا في شهر فبراير/شباط الماضي، حيث طالب المدعي عام للجمهورية في المدينة آنذاك بالسجن المؤبد لـ37 من المعتقلين المتهمين بتهم عدة، منها محاولة الاغتيال وانتهاك الدستور والانتماء لتنظيم مسلح محظور وقتل موظفين في الدولة، حيث قتل أثناء محاولة الانقلاب أكثر من 240 شخصا.