ياسمين صبري، بجمالها الأخّاذ، والتي اختيرت بسببه ضمن أجمل 100 وجه في العالم، كشفت أسراراً لأوّل مرّة عن حياتها الخاصة، وحياتها الفنيّة كذلك، في حلقةٍ من برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس.

وأطلقت ياسمين صبري مجموعةً من التصريحات المُفاجئة، والتي كان أبرزها الحديث عن تغيّر زوجها بعد 6 أشهر من الزواج، حيث زاد وزنه 20 كيلو، والسبب “طبيخي”، كما قالت.

وتكشف الحلقة وجه “ست البيت” للفنانة ياسمين صبري، لتتحدث عن حياتها الشخصية ودورها في المنزل، في إطار فكاهي مميز، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

وتتحدث ياسمين صبري خلال الحوار عن كواليس بدايتها في عالم الفن، وأبرز التحديات التي واجهتها خلال مشوارها وكيف تغلبت عليها، كما تتحدث عن الأعمال التي قدمتها والجديد الذي تستعد لتقديمه الفترة المقبلة.

وكشفت ياسمين صبري عن الدور الهووليودي الذي تسعى له.

وأشارت ياسمين صبري الى تفاصيل عودتها للسباحة وفوزها بميدلية ذهبية.

ولفتت الفنانة إلى أنها اعتذرت عن بطولة مسلسل “جراند أوتيل” لأنها قررت المشاركة في مسلسل “الأسطورة” بسبب إعجابها الشديد بشخصية محمد رمضان.

يشار إلى أنّ الفنانة ياسمين صبري، قالت تعليقاً على مقارنتها بالنجمة “كيم كاردشيان”، إنها من أجمل سيدات العالم من حيث الشكل، ولم يزعجها رأي الناس، مشيرةً إلى أن التشبيه يسعدها ويضايقها في نفس الوقت؛ لأن الموضوع أصبحَ على شكلها ولبسها أكتر من الحاجات التي اشتغلتها.