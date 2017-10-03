أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن وفدًا من الحركة سيتوجه إلى القاهرة يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل لاستكمال المصالحة مع فتح.

وبين “هنية” في تصريحات له أن الحركة ستتعاون إلى أبعد مدى من أجل أن تتمكن الحكومة الفلسطينية من أداء مهامها فى قطاع غزة، مضيفًا: “الانقسام الفلسطينى أصبح خلف ظهورنا، وقررنا تقديم أى ثمن من أجل أن تنجح المصالحة الفلسطينية”.

وأوضح هنية، أن سلاح المقاومة سيبقى موجودًا ما دام الاحتلال الإسرائيلى قائمًا فى فلسطين، مؤكدًا على أن هناك سلاحين أحدهما للشرطة وآخر للمقاومة باق طالما الاحتلال الإسرائيلى موجود.

وأشار رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، إلى أن حماس فى أفضل حالاتها من الناحية العسكرية والسياسية والأمنية، مؤكدًا على ذهاب حركته للمصالحة وهى قوية وستصل لأبعد نقطة حتى تحقيقها.