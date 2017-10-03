أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة ، أن وفدًا من الحركة سيتوجه إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل لاستكمال مع فتح.

 

وبين “هنية” في تصريحات له أن الحركة ستتعاون إلى أبعد مدى من أجل أن تتمكن الحكومة الفلسطينية من أداء مهامها فى ، مضيفًا: “الانقسام الفلسطينى أصبح خلف ظهورنا، وقررنا تقديم أى ثمن من أجل أن تنجح المصالحة الفلسطينية”.

 

وأوضح هنية، أن سلاح المقاومة سيبقى موجودًا ما دام الاحتلال الإسرائيلى قائمًا فى فلسطين، مؤكدًا على أن هناك سلاحين أحدهما للشرطة وآخر للمقاومة باق طالما الاحتلال الإسرائيلى موجود.

 

وأشار رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، إلى أن حماس فى أفضل حالاتها من الناحية العسكرية والسياسية والأمنية، مؤكدًا على ذهاب حركته للمصالحة وهى قوية وستصل لأبعد نقطة حتى تحقيقها.