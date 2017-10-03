في هجوم عنيف اتهم رئيس الوزراء اليمني السابق خالد بحاح، حكومة الشرعية باليمن وعلى رأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالفساد المالي والإداري واختلاس أموال الدولة.

وبدأ بحاح في كشف ما قال إنه فساد تورطت فيه الشرعية خلال الأشهر الأخيرة، ضمن سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر، وذكر رئيس الوزراء السابق أن فساد الشرعية شمل قطاع الجيش، والنفط.

وقال “بحاح” في تغريدة له:”1-إعفاء أربعة محافظين (عدن، شبوة، حضرموت، سقطرى …) بصورة هوجاء، نتج عنه “المجلس الانتقالي الجنوبي”، وعدم عودة خيط الشرعية الى عدن. ”

1-إعفاء أربعة محافظين (عدن، شبوة، حضرموت، سقطرى …) بصورة هوجاء، نتج عنه "المجلس الانتقالي الجنوبي"، وعدم عودة خيط الشرعية الى عدن. #بحاح pic.twitter.com/58Vu3y9Enh — Khaled Bahah بحاح (@KhaledBahah) September 29, 2017

وتابع:”2-التصريحات الرسمية النزقه بدعوة دمج قوات غير مرغوبة، ربما تسرع بالإعلان عن “المجلس العسكري الجنوبي”، وهروب ماتبقى من شرعية مهترئة.”

2-التصريحات الرسمية النزقه بدعوة دمج قوات غير مرغوبة، ربما تسرع بالإعلان عن "المجلس العسكري الجنوبي"، وهروب ماتبقى من شرعية مهترئة.#بحاح pic.twitter.com/9qFMEOOktW — Khaled Bahah بحاح (@KhaledBahah) September 30, 2017

وفي تغريدة أخرى كشف فيها خالد بحاح عن رواتب الجنود والضباط بجيش الشرعية:”3- قوائم جيش الشرعية، “أربعمائة وخمسة وعشرون ألف عسكري”!، فسدتم في غضون أشهر مقابل فساد ٣٣ عام من سلطة سلفكم.”

3- قوائم جيش الشرعية، "أربعمائة وخمسة وعشرون ألف عسكري"!، فسدتم في غضون أشهر مقابل فساد ٣٣ عام من سلطة سلفكم.#بحاح pic.twitter.com/63GKe8U3iQ — Khaled Bahah بحاح (@KhaledBahah) October 1, 2017

واختتم تغريداته متهما “هادي” وحكومته بالفساد المالي قائلا:”4- الشرعية نهبت ما قيمته سبعمائة مليون دولار من نفط المسيلة حضرموت خلال عام، ولازال .. بالإضافة إلى أربعمائة مليار ريال يمني (موثق).”

4- الشرعية نهبت ما قيمته سبعمائة مليون دولار من نفط المسيلة حضرموت خلال عام، ولازال ..

بالإضافة إلى أربعمائة مليار ريال يمني (موثق).#بحاح pic.twitter.com/tYnroXnNaT — Khaled Bahah بحاح (@KhaledBahah) October 3, 2017

وعادت الناشطة اليمنية توكل كرمان لتؤكد ما نشرته سابقا بأن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رهن الإقامة الجبرية بالرياض، مشيرة إلى أن معلوماتها مؤكدة وليست رجما بالغيب.. حسب وصفها.

وقالت “كرمان” في تغريدة دونتها عبر نافذتها الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن): “رئيسنا رهن الاقامة الجبرية في الرياض بناء على معلومات مؤكدة وليس رجماً بالغيب”

وكانت “كرمان” قد كشفت بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رهن الإقامة الجبرية بالرياض وممنوع من العودة إلى العاصمة المؤقتة “عدن”.

وقالت “كرمان” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الرئيس هادي رهن الاقامة الجبرية بالرياض ومطرود من قبل التحالف من عدن ووممنوع من العودة إليها فما الفرق بين التحالف وبين الانقلاب الفاشي ؟!!”