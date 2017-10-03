يبدو أن قطر أصبحت بمثابة “مغص معوي” مزمن ينغص على ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي حياته، حيث لا يكاد يمضي يوما إلا ويخص الرجل قطر وقياداتها بتغريدة أو أكثر عبر نافذته بتويتر سواء بالسب أو الانتقاد المسيء.

واليوم يبدو أن ( نوبة السعار التويترية ) أصابت “خلفان” من جديد، أو أن أمرا جديدا ورد إليه من سيده شيطان الإمارات القابع في أبو ظبي بمهاجمة قطر.

ولتخفيف حدة نوبة السعار التي تصيبه كلما تذكر “قطر” شرع “خلفان” في تدوين سلسلة تغريدات هجومية جديدة ضد قطر وقناة الجزيرة، حيث قال:”ستظل قطر ترعى الإرهاب طالما ظلت آلة الإعلام لنشر الإرهاب قناة الجزيرة قائمة”

ستظل قطر ترعى الإرهاب طالما ظلت آلة الإعلام لنشر الإرهاب قناة الجزيرة قائمة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 3, 2017

وتابع مزاعمه وافتراءاته “ماذا تتصورون من قطر التي تسير على خطى إيران غير دعم الإرهاب. فطالما وضعت قطر يدها بيد شريفة فإنها لا تشرف العرب بموقفها.”

ماذا تتصورون من قطر التي تسير على خطى إيران غير دعم الإرهاب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 3, 2017

فطالما وضعت قطر يدها بيد شريفة فإنها لا تشرف العرب بموقفها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 3, 2017

وأحرج “مجتهد الإمارات” المغرد الشهير بـ”تويتر” وصاحب التسريبات التي كثيرا ما ثبتت صحتها من داخل أروقة الحكم بالإمارات، ضاحي خلفان ورد على تغريدة خلفان هذه قائلا:”لكن لاتنسي أن إيران لا تحتل جزر قطرية مع هذا هناك علاقات بينهم بينما إيران تحتل جزر بلادنا الثلاثة و لا زالت تربطنا علاقة مع ايران الشريفة!”

لكن لاتنسي أن إيران لا تحتل جزر قطرية مع هذا هناك علاقات بينهم

بينما إيران تحتل جزر بلادنا الثلاثة و لا زالت تربطنا علاقة مع ايران الشريفة! https://t.co/Gi3h8ivsc7 — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) October 3, 2017

وتابع “قبل أن نرمى بيوت من يخالفنا بالحجارة ينبغي أن نعرف أن بيوتنا أيضا زجاجية ..”

قبل أن نرمى بيوت من يخالفنا بالحجارة ينبغي أن نعرف أن بيوتنا أيضا زجاجية .. — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) October 3, 2017

واستمر ضاحي خلفان في هجومه على قطر قائلا “لا يمكن للحكومة القطرية الحالية ان تنسجم مع المحيط الخليجي والعربي والاسلامي، فاقد الشيء لا يعطيه”

لا يمكن للحكومة القطرية الحالية ان تنسجم مع المحيط الخليجي والعربي والاسلامي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 3, 2017

فاقد الشئ لا يعطيه — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 3, 2017

واستطرد زاعما “قطر خادم الحرمين عندها خصم وخامنئي خادم إيران عندها شريف…اي حكومة هذه التي بيننا تكن الكراهية لنا جميعا”

قطر خادم الحرمين عندها خصم وخامنئي خادم إيران عندها شريف…اي حكومة هذه التي بيننا تكن الكراهية لنا جميعا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 3, 2017

وطبعا لم ينسى “خلفان” الإساءة للمفكر المعروف عزمي بشارة، واختتم تغريداته قائلا:” ما دام عزمي بشارة مستشارا لحكومة قطر الخليج العربي كله معرض الخطر.”