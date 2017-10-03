بقرار أمس إغلاق سلسلة من أكبر المراكز التجارية بالمملكة (محلات علي بن علي لتجارة الساعات والمجوهرات) لمجرد أن مالكها قطري فقط، أثبتت بالفعل أن هي البيئة الأكثر أمنا للاستثمارات في المنطقة فهي رغم الأزمة والحصار لم تعادي أو تضر أي مستثمر على أرضها.

 

وتعليقا على هذا الأمر قال الناشط “محمد الكواري”:”اسلوب ساذج ، قطر اثبتت في الازمة انها البيئة الاكثر امناً للاستثمارات والدول الثلاث اثبتت انها مزارع بصورة دول

 

وكذلك علقت “مريم آل ثاني” بقولها:” خسرت سمعتها وفقدت مصداقيتها مع المستثمرين الأجانب! فالمستثمرين حتماً سيجدون أسواق جديدة أكثر نزاهه”

 

وقال السياسي الدكتور عبدالله الشمري:”يتداول بأن من أسباب #اغلاق_محلات_علي_بن_علي_بجدة، تغريدات عادل علي بن علي في الرد على دليم، فعجبًا من حكومة الشيلات التي تخشى من التغريدات! ”

 

وغرد عبدالرحمن القحطاني:” وصل لدرجة كبيرة من الغدر والخيانة بحيث اصبح ينتقم من المواطنيين القطريين !”

 

ولم يثبت أو يذكر منذ بدء الأزمة في يونيو الماضي، أن قطر ضيقت على أي مواطن من دول الحصار يقيم على أراضيها، أو أنها عارضت استثمارات أو أغلقت محلات وشركات لمواطنين مقيمين لديها يتبعون دول الحصار.

 

وأغلقت وزارة التجارة والاستثمار في محافظة جدة السعودية، أمس الاثنين، محلات رجل الأعمال القطري عادل علي بن علي، وذلك لعدم حصوله على التراخيص النظامية المطلوبة.. بحسب زعم السلطات.