بقرار السعودية أمس إغلاق سلسلة من أكبر المراكز التجارية بالمملكة (محلات علي بن علي لتجارة الساعات والمجوهرات) لمجرد أن مالكها قطري فقط، أثبتت بالفعل أن قطر هي البيئة الأكثر أمنا للاستثمارات في المنطقة فهي رغم الأزمة والحصار لم تعادي أو تضر أي مستثمر على أرضها.

وتعليقا على هذا الأمر قال الناشط “محمد الكواري”:”اسلوب ساذج ، قطر اثبتت في الازمة انها البيئة الاكثر امناً للاستثمارات والدول الثلاث اثبتت انها مزارع بصورة دول #اغلاق_محلات_علي_بن_علي_بجدة”

اسلوب ساذج ، قطر اثبتت في الازمة انها البيئة الاكثر امناً للاستثمارات والدول الثلاث اثبتت انها مزارع بصورة دول #اغلاق_محلات_علي_بن_علي_بجدة — محمد الكواري (@BoArhama) October 3, 2017

وكذلك علقت “مريم آل ثاني” بقولها:”دول الحصار خسرت سمعتها وفقدت مصداقيتها مع المستثمرين الأجانب! فالمستثمرين حتماً سيجدون أسواق جديدة أكثر نزاهه”

دول الحصار خسرت سمعتها وفقدت مصداقيتها مع المستثمرين الأجانب!

فالمستثمرين حتماً سيجدون أسواق جديدة أكثر نزاهه👌🏻 #اغلاق_محلات_علي_بن_علي_بجدة — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) October 3, 2017

وقال السياسي الدكتور عبدالله الشمري:”يتداول بأن من أسباب #اغلاق_محلات_علي_بن_علي_بجدة، تغريدات عادل علي بن علي في الرد على دليم، فعجبًا من حكومة الشيلات التي تخشى من التغريدات! ”

يتداول بأن من أسباب #اغلاق_محلات_علي_بن_علي_بجدة، تغريدات عادل علي بن علي في الرد على دليم، فعجبًا من حكومة الشيلات التي تخشى من التغريدات! pic.twitter.com/Zn9QhUn6hI — أ.د. عبد الله الشمري (@JAlArb) October 3, 2017

وغرد عبدالرحمن القحطاني:”النظام السعودي وصل لدرجة كبيرة من الغدر والخيانة بحيث اصبح ينتقم من المواطنيين القطريين !”

النظام السعودي وصل لدرجة كبيرة من الغدر والخيانة بحيث اصبح ينتقم من المواطنيين القطريين !#اغلاق_محلات_علي_بن_علي_بجدة — عبدالرحمن القحطاني (@qahtani76) October 3, 2017

ولم يثبت أو يذكر منذ بدء الأزمة في يونيو الماضي، أن قطر ضيقت على أي مواطن من دول الحصار يقيم على أراضيها، أو أنها عارضت استثمارات أو أغلقت محلات وشركات لمواطنين مقيمين لديها يتبعون دول الحصار.

وأغلقت وزارة التجارة والاستثمار في محافظة جدة السعودية، أمس الاثنين، محلات رجل الأعمال القطري عادل علي بن علي، وذلك لعدم حصوله على التراخيص النظامية المطلوبة.. بحسب زعم السلطات.