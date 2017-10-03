نقل حساب “ويكليكس” الشهير بتسريباته التي ثبتت صحتها كثيرا، عن مصادر خاصة بالسعودية اتجاه ابن سلمان إلى اتخاذ اجراءات حاسمة قريبا سيلغي على إثرها حلقات التحفيظ وهيئات دينية كبيرة بالدولة.

وقال حساب “ويكليكس الخليج” في تغريدة دونها عبر حائط تويتر الخاص به رصدها (وطن):”خاص : قرارات حاسمة خلال الفترة القادمة – إلغاء هيئة كبار العلماء إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – إلغاء حلقات التحفيظ”

خاص : قرارات حاسمة خلال الفترة القادمة

– إلغاء هيئة كبار العلماء

إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

– إلغاء حلقات التحفيظ#الخليج — ويكليكس الخليج (@Khaleaks) October 3, 2017

ويؤكد هذه المعلومات أيضا ما كشفه حساب “كشكول” على موقع التدوين المصغر “تويتر” أمس، بأن ولي العهد السعودي سيلغي “هيئة كبار العلماء”، مع الاحتفاظ بمنصب المفتي فقط، مع تقليص صلاحياته كما هو معمول في مصر.

وقال “كشكول” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، تعليقا على مناقشة مجلس الشورى إقرار قانون يعاقب كل من يمس بالعقيدة أو يخرج على الحاكم ويسيء للمفتي بالحبس 10 سنوات: ” ستلغى هيئة كبار العلماء قريبا. وسيبقى منصب المفتي كما هو المعمول به في مصر”.

وهيئة كبار العلماء السعودية هي هيئة دينية إسلامية حكومية في السعودية تأسست عام 1971 وتضم لجنة محدودة من الشخصيات الدينية في البلاد جميعهم فقهاء مجتهدون من مدارس فقهية متعددة، ورئيسها هو مفتي الديار السعودية، وهي مخولة باصدار الفتاوى وابداء آرائها في عدة أمور. يرأسها حاليا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

ويتفرع عن الهيئة لجنة دائمة متفرغة، اختير أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي، وتكون مهمتها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة، وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية، وذلك بالإجابة عن أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية، وتسمى (اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى)، ويلحق بها عدد من البحوث.

ولعبت الهيئة أدوارا محورية في تثبيت أركان حكم “آل سعود” على مدى تاريخها، من خلال تطويعها للأحكام الشرعية وفق ما يريد الملك وتقتضيه مصلحته، كان آخرها الفتوى بجواز قيادة المرأة للسيارة بعد عقود من التحريم.