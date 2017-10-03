حظر الموقع الإجتماعي الشهير “فيس بوك” وصول مواضيع صحيفة وطن لمتابعيها وعددهم يتجاوز الخمسمئة ألف دون ابداء أي أسباب.

ولم ترسل إدارة فيس بوك رسالة توضح سبب عدم وصول ما تنشره الصحيفة كما أنها لم تحظر الصفحة الخاصة بـ”وطن” إنما حظرت فقط وصول روابط الموقع إلى متابعيه فجأة رغم التفاعل الكبير والمشهود على مواضيع الصحيفة المنشورة بصفحة “وطن”.

وخاطبت إدارة الصحيفة شركة فيس بوك متسائلة عن هذا الإجراء وان كان ناجماً عن خطأ فني. وتلقت رداً بأنهم لا يقدمون دعما فردياً وانه يتعين على الصحيفة البحث في الأسئلة والأجوبة.

يذكر ان اللجان الإلكترونية التابعة للإمارات والسعودية ومصر تستهدف موقع صحيفة “وطن” وحساباتها في المواقع الإجتماعية.

وتقوم هذه اللجان بتقديم بلاغات وهمية لإدارة المواقع الإجتماعية مستهدفة تعطيل وصول مواضيعها إلى القاريء الذي يتابعها.

ويعتبر موقع صحيفة “وطن” من أول المواقع الإخبارية التي تتعرض للحجب في المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٧. وحجبته قبل خمس سنوات سلطات الإمارات ومع تفجر الأزمة الخليجية قامت مصر والبحرين بحجب الموقع أيضا.

ومع ذلك يحظى الموقع ومنصاته الإجتماعية بزيارات كبيرة وتفاعل قوي مع قرائه ومتابعيه.

صحيفة “وطن” تأسست كصحيفة أسبوعية مطبوعة عام ١٩٩١ في العاصمة الأمريكية “واشنطن” على يد الإعلامي الفلسطيني نظام المهداوي، وما زالت تصدر إلى الأن من جنوب كالفورنيا الأمريكية.

وانطلق موقع “وطن” على الشبكة الإلأكترونية عام ١٩٩٦ويعد من أقدم المواقع الإخبارية على الشبكة العنكبوتية.